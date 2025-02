Tarabov plán PVE Málinec je nepremyslený, tvrdia liberáli. Treba uprednostniť ochranu pitnej vody – VIDEO

Poslankyňa a podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková v stredu na tlačovej besede kritizovala návrh podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu na výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec.

„Pod plánovanou prečerpávacou elektrárňou sa už dnes nachádza vodná nádrž Málinec, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre okresy Lučenec a Veľký Krtíš. Minister Taraba si musí byť vedomý, že výstavbou tejto elektrárne môže dôjsť k ohrozeniu tohto zdroja,“ povedala Kolíková. Zároveň vyzvala aj Slovenskú národnú stranu a premiéra Roberta Fica, aby si uvedomili dôležitosť ochrany pitnej vody.

„Národným bohatstvom Slovenska nie sú len heslá, ale aj zdroje pitnej vody. Nájsť nové miesto pre elektráreň je jednoduchšie, ako nájsť nový zdroj pitnej vody,“ povedala Kolíková. Podľa nej je návrh ministra Tarabu nepremyslený a chýba k nemu akákoľvek relevantná štúdia. Samotná vláda sa zaviazala vypracovať štúdiu realizovateľnosti do konca roka 2026.

„Až na základe tejto analýzy by sa malo rozhodovať, či takáto investícia má zmysel,“ dodala Kolíková a pripomenula aj historické súvislosti podobných projektov. Povedala, že v minulosti sa uvažovalo o prečerpávacej vodnej elektrárni v Ďubákove.

„Tento projekt bol skúmaný ešte za čias komunizmu desiatky rokov. Napokon sa od neho v časoch demokracie upustilo, pretože neboli splnené základné environmentálne a sociálne kritériá. Teraz prichádza minister Taraba a tvrdí, že takáto výstavba je nevyhnutná, bez akejkoľvek diskusie s odborníkmi a dotknutými obcami. To, čo sa nepodarilo komunistom, sa teraz snaží presadiť táto vláda bez riadnej analýzy a bez ohľadu na dopady na obyvateľov,“ upozornila Kolíková.

Poslanec Alojz Hlina (SaS) v tejto súvislosti kritizoval aroganciu vlády, ktorá bez diskusie s občanmi presadzuje tento projekt, a upozorňuje na nereálnosť deklarovaného ekonomického prínosu. „Napríklad ročný výnos prečerpávacej elektrárne Čierny Váh je 41 800 eur. V tomto prípade sa suma rozdelí medzi viacero obcí a o zbohatnutí nemôže byť reč,“ dodal Hlina.

SaS považuje tento krok vlády za nezodpovedný, najmä v čase konsolidácie. Kolíková sa na záver opýtala, prečo sa nerozpráva o financovaní obnovy už existujúcich energetických projektov, ako je prečerpávacia elektráreň Čierny Váh alebo modernizácia vodného diela Gabčíkovo, keď vláda podporuje nové nedomyslené investície.

Dušan Abaffy z Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) počas minulotýždňovej tlačovej konferencii (7. februára) u ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu uviedol, že už dlhšiu dobu študovali lokality pre umiestnenie prečerpávacích vodných elektrární, pričom najlepšie vyšla lokalita s vodnou nádržou Málinec.

Lokalita Málinec bola vybraná s ohľadom na nezatopenie obydlí a chránených oblastí, pričom sa zachová vodárenský účel nádrže. Projekt by zahŕňal aj dobudovanie skupinového vodovodu medzi zdrojmi Hriňová, Klenovec a Málinec, čím by sa zlepšilo zásobovanie pitnou vodou, vysvetli Abbafy a zdôraznil, že ide zatiaľ len o ideový návrh a musí sa vypracovať štúdia uskutočniteľnosti, ktorá zohľadní všetky aspekty.

„Dá sa urobiť, otázka je v akom rozsahu. Či to bude 600 alebo až 2400 MWh má ukázať štúdia uskutočniteľnosti. A v tej musia byť zohľadnené aj pripomienky obcí, ochranárov, všetkých a až z toho vyjde finálne riešenie. My dnes len vieme, že je to možné urobiť aj v tom najmaximálnejšom riešení. Otázka však je, čo vyjde ako reálne riešenie. A na to bude slúžiť spomínaná štúdia uskutočniteľnosti,“ spresnil Abaffy a dodal, že ochranu pitnej vody vďaka súčasným technológiám vedia zabezpečiť.