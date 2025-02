Niektoré obce nemajú ani na platy starostov, hovorí Šimko z Hlasu-SD – VIDEO

Viac ako 2 900 obcí, miest a mestských časti je pre Slovensko veľa a súhlasí s tým aj poslanec za Hlas-SD Igor Šimko. V rozhovore pre agentúru SITA vyjadril presvedčenie, že ľudia majú zdravý rozum a vidia, že v niektorých obciach „nie je na verejné osvetlenie, na rekonštrukciu, na prevádzku, na čokoľvek, na cesty, chodníky, ihriská.“

Existenčné problémy

Podľa Šimka by nemal byť pre ľudí problém, keby úradovňa nebola v jeho obci, ale v inej, ktorá je pár sto metrov alebo kilometrov ďalej. Toto by podľa neho nemala byť prekážka, lebo ľudia už teraz migrujú do práce, do škôl a podobne.

Poukázal aj na to, že v rozpočtoch malých obcí je tak málo peňazí, že oni naozaj nevedia prežiť a nemajú ani na plat starostu, nehovoriac ešte o nejakých verejných investíciách. Takže toto sú podľa jeho slov zásadné problémy, ktoré sú už existenčné.

Prvým krokom v konsolidácií financií je návrh na vytvorenie centier zdieľaných služieb z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Na začiatku by sa mali regionálne identifikovať miesta, kde bude dobre mať takú spojenú úradovňu. V prvej fáze podľa Šimka by to mohol byť zdieľaný kontrolór pre viacero obcí.

Viac okresov v Košiciach

Osobne sa Šimko ako človek z východu krajiny zameral na Košice. Ako príklad uviedol, že v súčasnosti tam existuje až 22 mestských častí. Pripomenul, že v minulosti existovali v metropole východu štyri okresy. On osobne si vie predstaviť, aby ich bolo šesť s tým, aby na každých začatých 30-tisíc obyvateľov bol jeden vicestarosta. Podľa neho by napríklad Košice 2 mali mať troch vicestarostov a tí by vedeli regionálne, ale aj tematicky pokryť všetky oblasti.

Problémom je podľa Šimka, že „starostovia v Košiciach, poslanci v Košiciach, alebo aj primátor, nevedia dať odpoveď ani na exaktné číslo, ani na úspory, ani na to, že ktorá mestská časť by mala nejakým spôsobom byť včlenená alebo nejakým spôsobom dať sa dohromady s nejakou susednou. Menšie časti hovoria, my sme historické, vy ste vznikli na náš úkor. Viete, to je, čo bolo skôr, sliepka alebo vajce.“

Na ilustráciu najväčšia mestská časť Košice -západ ma viac ako 36-tisíc obyvateľov, kým napríklad Šebastovce a Džungľa majú okolo 770.