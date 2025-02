Plánovaná prečerpávacia elektráreň Málinec zrejme prekvapila aj Sakovej ministerstvo, o projekte vie zatiaľ veľmi málo

Nový projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec z dielne ministerstva životného prostredia zrejme prekvapil aj Ministerstvo hospodárstva SR. Ministerstvo, ktoré okrem iného má vo svojej agende aj starosť o našu energetiku.

Rezort hospodárstva priznáva, že o projekte vie zatiaľ veľmi málo. Zdá sa, že len to, čo preniklo na verejnosť. Na konkrétnosti si teraz chce počkať. Až následne chce k projektu veľkej vodnej elektrárne zaujať svoj postoj.

Ministerstvo tiež v tom vidí významný zdroj

„Ministerstvo hospodárstva SR sa ku konkrétnym projektom vyjadrí až po tom, ako k nim budú vypracované potrebné štúdie a dokumentácia, na ktorých ešte len bude pracovať Ministerstvo životného prostredia SR,“ povedal pre agentúru SITA šéf tlačového odboru ministerstva hospodárstva Peter Podstupka.

Ministerstvo hospodárstva však nie je proti prečerpávacím elektrárňam. Podobne, ako odborníci aj rezort hospodárstva vidí v prečerpávacích vodných elektrárňach významný zdroj, ktorého dôležitosť narastá ruka v ruke s masívnou výstavbou veľkých veterných či slnečných elektrární.

„Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie ako aj nová jadrová elektráreň potrebujú stabilizačné prvky v distribučnej a prenosovej sústave, na čo sú vhodné aj prečerpávacie vodné elektrárne,“ konštatoval Podstupka.

Plánovaný termín prác

O projekte Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec, na to, že ide o obrovský projekt za miliardy eur, vieme nateraz veľmi málo. Na verejnosť preniklo len to, že by sa mala nachádzať na mieste súčasnej Vodnej nádrži Málinec v katastrálnom území obcí Látky, Cinobaňa a Málinec.

Plánovaný termín začiatku prác na investičnom projekte je prvý kvartál kalendárneho roku 2025 a plánovaný termín ukončenia investičného projektu je december 2036. Hlavne ten prvý termín je však viac ako nereálny. Investičné náklady na projekt sú v predpokladanej hodnote 2,386 mld. eur bez DPH.

Neplánujú zaplavovať obce a mestá

No a ešte vieme, že minister životného prostredia Tomáš Taraba žiada od vlády „požehnanie“ v podobe schválenia tohto projektu ako významnej investície.

Projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec je v súčasnosti podľa ministra Tarabu vo fáze „štúdie realizovateľnosti“. Nateraz tak len prezradil, že plánovaná elektráreň v Málinci môže priniesť miliardy eur do štátnej pokladnice s návratnosťou investície v priebehu piatich až siedmich rokov. Taktiež, že sa neplánujú zaplavovať obce a mestá.

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik pod kontrolou ministerstva životného prostredia, ktorý by mal mať celý projekt v Málinci na starosti, však už stihol uskutočniť zrýchlené pripomienkové konanie k projektu. Teda k jeho schváleniu za významnú strategickú investíciu.

Prišlo len 29 pripomienok

Minister Taraba sa teší, že k materiálu prišlo len 29 pripomienok, a aj tie sa podľa neho väčšinou opakujú.

„Na porovnanie, k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorým sme zrýchlili konania, aby občania a firmy mohli získať povolenia bez toho, aby ich roky vypaľovali rôzne subjekty bez jasných pravidiel, prišlo v marci 2024 až 703 pripomienok, z toho bolo 54 zásadných. Zákon v parlamente prešiel, a nikde dnes nepočuť hysterické kvílenie opozície, ako príde k rozvráteniu prírody na Slovensku,“ povedal po ukončení pripomienkového konania Taraba.

Šéf envirorezortu dodal, že v nasledujúcom kroku sa pri projekte Málinec vysporiadajú so všetkými pripomienkami a spustia intenzívnu debatu s lokálnymi ľuďmi, aby videli o aké príjmy a benefity ich hysterická opozícia chce obrať a koľko hlúposti a nezmyslov za uplynulé dni títo ľudia narozprávali.

Terapia šokom

Minister tiež oznámil, že v blízkom období spustí web stránku pre projekt, kde bude celé Slovensko môcť vidieť, o aké obrovské príjmy by mohli prísť.

Taraba tiež kritizoval opozíciu za šírenie nepravdivých informácií, ako napríklad príbeh o údajnom zatopenom dome bývalého hokejistu Jána Lašáka. Vyjadril sa, že odbornosť opozície končí pri nesprávnom chápaní katastrálnych máp.

Je už iba otázkou či vecou názoru, či toto všetko nemal minister Taraba urobiť ešte predtým, ako na rýchlo a prekvapivo prišiel s „prosbou“ o zaradenie projektu Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec medzi významné strategické investície. Avšak aj terapia šokom je metóda, ktorú nám vládni predstavitelia neraz dávkujú.