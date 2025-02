Elektráreň Málinec má nahradiť dlhoročne plánovaný projekt. Ten „obetovala“ administratíva bývalého ministra Budaja

Za nový projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec môžeme ďakovať administratíve bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja. Rezort životného prostredia pod jeho vedením totiž nadobro zrušil desiatky rokov pripravovaný projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ v katastrálnom území Ďubákovo.

Ministerstvo životného prostredia pod vedením ministra Tomáša Tarabu tak vymyslelo nový projekt prečerpávacej vodnej elektrárne v neďalekom Málinci.

Ministerstvo Budaja projekt vodnej elektrárne obetovalo

Ministerstvo Jána Budaja zrušilo projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ v rámci prípravy Plánu obnovy a odolnosti SR. Vtedajšiemu ministerstvu prišlo „vymazanie“ niekoľkoročného projektu z koncepcie vodnej politiky ako dobrý nápad. Pre čerpanie finančnej pomoci z Európskej únie jednoducho projekt obetovalo.

„Nemožnosť dnes pokračovať vo výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne na Ipli, ktorá bola dlhé roky štátom plánovaná, je zodpovednosťou opozície, ktorá dnes hystericky dokazuje svoju nekompetentnosť, farizejstvo ako aj to, že neobhajuje záujmy Slovenska a prosperitu jeho regiónov,“ uviedlo pre agentúru SITA tlačové oddelenie ministerstva životného prostredia.

Európsku komisiu sa nepodarilo presvedčiť

Súčasné vedenie ministerstva životného prostredia malo aj na základe rozhodnutia vlády do konca júna presvedčiť Európsku komisiu o chybnom kroku bývalého vedenia ministerstva a vrátiť projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ do hry, teda do koncepcie vodnej politiky. To sa však nepodarilo. Preto prišlo s novým projektom Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec.

„Vzhľadom na to, že Slovensku bola vyplatená platba vo výške niekoľko stoviek miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorej súčasťou bola koncepcia vodnej politiky Slovenska, museli by sme tieto peniaze vrátiť, čo by ohrozilo celkové čerpanie Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorej súčasťou je práve zákaz výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ Ďubákovo. Práve táto bola pripravovaná desiatky rokov,“ zdôraznilo ministerstvo životného prostredia, ktoré je presvedčené, že predošlé vedenie rezortu na čele s Jánom Budajom, SaS a ďalšími politickými stranami predošlej vládnej koalície, týmto spáchali ekonomickú sabotáž na Slovensku.

„Celá lokalita Málinca totiž bola vždy pripravovaná aj s priehradou na výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ v Ďubákove,“ podotklo ministerstvo.

Aktuálny projekt Málinec sa nakoniec ani nemusí zrealizovať

Envirorezort je podľa svojho tlačového oddelenia absolútne otvorený transparentnej a zmysluplnej komunikácii s miestnymi ľuďmi z regiónu aj zástupcami samospráv. Súčasné vedenie ministerstva životného prostredia upokojuje verejnosť, že aktuálny projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec sa nakoniec ani nemusí zrealizovať.

Ministerstvo je pripravené prísť s novým projektom prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorý by využil jedinečné profily Slovenska stvorené pre tento typ rýchlo do prevádzky nasaditeľných elektrární.

„Keď sa ľudia vedome a cielene rozhodnú, že prečerpávaciu elektráreň Málinec nechcú, odmietnu rozvoj a s tým súvisiacu prosperitu, budeme presadzovať iné profily, ktoré vyberieme po dohode so starostami. Tie ale nie sú tak rentabilné, pretože pri nich neexistuje už postavená vodná nádrž, ako je v tomto prípade už existujúca Vodná nádrž Málinec. Preto vychádza ako najrentabilnejší variant práve projekt v tejto lokalite,“ konštatovalo ministerstvo životného prostredia.