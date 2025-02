Šimko z Hlasu-SD: Migaľ a Šalitroš prepadli na cene, lebo sú izolovaní - ROZHOVOR

Súčasnú situáciu vo vládnej koalícii by poslanec za Hlas-SD Igor Šimko nenazval krízou alebo problémom, ale skôr to vidí ako diskusiu a možno chuť niečo viac urobiť. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA.

Na konštatovanie, že tá diskusia trvá príliš dlho, od zvolenia Petra Pellegriniho za prezidenta a ambície Andreja Danka stať sa predsedom parlamentu, povedal, že „keď človek kupuje byt, auto alebo čokoľvek iné, tak vždy má zmluvu. Nám upravovala tieto vzťahy a pozície koaličná zmluva, následne aj programové vyhlásenie vlády, do ktorého si každá koaličná strana dala svoje priority. No a my chceme dodržovať koaličnú zmluvu, vždy to tak bolo, len náš jeden partner trochu možno zapochyboval o svojom podpise na tomto dokumente a ja som presvedčený, že nasledujúce týždne ukážu opak a zastabilizujeme aj predsedu parlamentu a ďalšie voľby na jednotlivé posty.“

Šimko reagoval aj na odchod Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša z Hlasu-SD a prestup Romana Malatinca do Národnej koalície. „Viete, dá sa na to pozerať rôznou optikou. Tým, že pán Malatinec vstúpil k pánovi Huliakovi, tak tým pádom je ustabilizovaná 76-tka. Pán Ferenčák je s nami, stále to deklaruje, aj včera hlasoval za všetky zákony. No a táto dvojica, de facto, ja osobne si myslím, že prepadla na cene, pretože sú izolovaní a sú samí, sú síce stále v koalícii, ako deklarujú, ale sú mimo koaličných strán zatiaľ, ako nezaradení. Ja som včera videl v nový zasadací poriadok, no tak dostali miesto pri pánovi Galkovi a Pročkovi. Ja by som tam nechcel sedieť,“ uviedol.

Na požiadavku, kto by sa mal zrieknuť ministerského postu v prospech Rudolfa Huliaka reagoval Šimko slovami, že sa máme pozrieť na kondíciu Slovenskej národnej strany (SNS). „Poviem to rovno, ona prišla o troch poslancov, ktorí odišli a pre nich to je de facto situácia, kedy ich zachraňoval Smer-SD, čiže dnes to je, myslím si, odpoveď.“ dodal.

V rozhovore sa dozviete aj to:

kto by mal riešiť situáciu v koalícii

či sa dá šetriť na racionalizácii verejnej správy

čo nás čaká s energiami a nerastnými surovinami v budúcnosti

