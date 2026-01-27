Fico považuje zákaz dovozu ruského plynu za energetickú samovraždu, proti nariadeniu REPowerEU avizuje podanie žaloby - VIDEO

Slovenská republika musí prestať odoberať ruský plyn najneskôr do 1. novembra 2027. Informoval o tom v utorok na tlačovej besede predseda vlády Robert Fico s tým, že podľa neho je to dokončenie energetickej samovraždy Európskej únie. Rada Európskej únie a Európsky parlament v pondelok formálne prijali novú legislatívu na postupné ukončenie dovozu ruského plynu a ropy. Ide o zásadný posun v pláne REPowerEU s cieľom dosiahnuť nezávislosť od energií z Ruska.
Koordinácia s Maďarmi
Fico uviedol, že Slovenská republika podá voči prijatému nariadeniu žalobu na Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxembursku. „Budeme namietať porušenie zásady subsidiarity a proporcionality. Máme k dispozícii veľmi kvalifikovaný dokument, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Budeme sa domáhať toho, aby toto nariadenie bolo vyhlásené za nariadenie, ktoré je v rozpore so základnými princípmi, na ktorých stojí EÚ,“ povedal Fico.
Rovnakú žalobu plánuje podať aj Maďarsko, ktoré spolu so Slovensko hlasovalo proti. Spoločnú žalobu nie je možné podať, budeme však s Maďarmi koordinovať argumenty v žalobe.
Premiér verí, že 1. novembra 2027vojna na Ukrajine skončí „a všetci dostaneme rozum“. „Pretože odtrhnúť sa od ruských energií takýmto spôsobom je samovražda. A to nehovorím len ja, ale hovoria to aj nemeckí ekonómovia, nemeckí politici a dnes už aj ďalší politici z EÚ,“ povedal Fico. Podľa neho ide o nezmyselné ideologické rozhodnutie, ktoré bolo prijaté z dôvodu nenávisti voči Ruskej federácii. Keď sa skončí vojna na Ukrajine, podľa Fica si „všetci polámu nohy, ako budú utekať do Ruskej federácie robiť biznis“.
Sankcie si vyžadujú jednomyseľnosť
Kritizoval tiež spôsob prijatia nariadenia kvalifikovanou väčšinou. „Európska komisia všetkých oklamala. My sme presvedčení, že ide o štandardnú sankciu a v prípade sankcií sa vyžaduje jednomyseľnosť. Lenže komisia vedela, že by takáto hlúposť neprešla, preto obišla tento princíp,“ uviedol Fico a dodal, že to považuje za porušenie základných princípov zmlúv, na ktorých stojí EÚ.
Podľa premiéra bude Slovensko pre toto nariadenie vystavené situáciám, kedy nebude dostatok komodity. „Jedna závislosť sa nahrádza inou a Európa bude odoberať brutálne množstvo skvapalneného plynu zo Spojených štátov amerických,“ poukázal Fico. Prvým krokom, ktorý Slovensko výrazne poškodil, bolo podľa neho zastavenie tranzitu ruského plynu cez územie Slovenskej republiky.
„Toto rozhodnutie prijal ukrajinský prezident a nás ročne stojí do 500 miliónov eur, čo je strata na tranzitných poplatkoch za plyn, ktorý sme cez naše potrubie prevážali ďalej do Európy,“ poukázal.