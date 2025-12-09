Skorší zákaz dodávok ruského plynu „nebude problém“, tvrdia experti

Európska únia plánuje úplne ukončiť dovoz ruského plynu do konca roka 2027, pričom dodávky budú nahradené najmä LNG a novými zdrojmi.
The pipe and valve oil fields
Skorší zákaz dovozu ruského plynu do Európskej únie, ktorý by mal začať už na jeseň 2027, podľa analytikov nespôsobí výrazné problémy v dodávkach ani cenové výkyvy. Referuje o tom web Montel News.

EÚ a poslanci Európskeho parlamentu dosiahli minulý týždeň dohodu o zákaze dovozu ruského plynu od konca septembra 2027, čo je o tri mesiace skôr, než sa pôvodne plánovalo.

Zákaz dlhodobých kontraktov bude platiť od 30. septembra 2027 – najneskôr však od 1. novembra 2027 – pre plyn dodávaný potrubím, a od 1. januára 2027 pre skvapalnený zemný plyn (LNG). Pre krátkodobé kontrakty bude zákaz platiť od 25. apríla 2026 pre LNG a od 17. júna 2026 pre plyn dodávaný potrubím. Tento časový harmonogram ešte musí schváliť Európsky parlament a členské štáty.

Predbežné znenie zachováva klauzulu umožňujúcu dočasné pozastavenie zákazu v prípade náhleho ohrozenia bezpečnosti dodávok. Toto je navrhnuté ako ochranné opatrenie, ktoré má upokojiť vnútrozemské krajiny, ako sú Maďarsko a Slovensko, ktoré naďalej dovážajú ruský plyn cez Turkstream.

Odkiaľ bude náhrada za ruský plyn?

