Slovensko sa postavilo proti Bruselu, nariadenie o zákaze ruského plynu odmietlo a chystá právne kroky

Slovenská republika na zasadnutí Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti v Bruseli hlasovala proti Nariadeniu o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu, ktoré je súčasťou legislatívy REPower EÚ.
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SRMarek Eštok zdôraznil, že Slovensko má „zásadné výhrady“ a hlasovalo proti prijatiu tejto legislatívy, ktorá však získala kvalifikovanú väčšinu hlasov a bola schválená.
Podpora cieľov EÚ, ale s výhradami
Slovensko podporuje spoločné európske úsilie zamerané na postupné znižovanie závislosti od dovážaných fosílnych palív, avšak podľa Eštoka musí toto úsilie primerane zohľadňovať geografické, infraštruktúrne a ekonomické špecifiká najviac dotknutých členských štátov, ako aj existujúce právne obmedzenia.
Európske prístavy prijali milióny ton ruského LNG, Moskva zarobila miliardy eur
Slovensko hlasovalo proti z dôvodu „očakávaných negatívnych ekonomických a finančných dopadov, ako tiež jeho potenciálnych nepriaznivých účinkov na bezpečnosť dodávok plynu.“ V písomnom vyhlásení Slovensko poukázalo na kľúčové dôvody nesúhlasu, a to, že Slovensko ako vnútrozemský štát nemá priamy prístup k LNG terminálom, čo obmedzuje prístup k alternatívnym dodávkam plynu a ich cenovú dostupnosť.
Právne riziká a nedostatok flexibility
Ďalším dôvodom je skutočnosť, že existujú vážne právne a finančné riziká vyplývajúce z dlhodobých kontraktov vrátane možných arbitrážnych sporov. Nariadenie podľa stanoviska Slovenska neposkytuje dostatočnú flexibilitu a efektívne nástroje pre najviac zasiahnuté štáty. Slovensko má tiež výhrady k právnemu základu nariadenia a jeho súladu so zásadami proporcionality a energetickej solidarity.
Slovenská strana zároveň vyjadrila znepokojenie nad zámerom Európskej komisie predložiť do konca roka 2027 legislatívny návrh na úplný zákaz dovozu ropy z Ruskej federácie. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára ide o krok, ktorý musí byť dôkladne vyhodnotený z hľadiska jeho dopadov na energetickú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a sociálnu stabilitu členských štátov.
Rusko minulý rok cez LNG terminál Jamal vyviezlo do Európy skvapalnený plyn za 7,2 miliardy eur
„Nemôžeme akceptovať riešenia, ktoré nereflektujú reálne možnosti a špecifiká jednotlivých krajín. Preto sa obrátime na Súdny dvor Európskej únie a budeme iniciovať konanie smerujúce k zrušeniu nariadenia RePower EÚ o zákaze dovozu ruských energií,“ informoval Blanár. Dodal, že Slovensko zostáva „konštruktívnym partnerom v európskej energetickej politike“ a bude naďalej presadzovať riešenia, ktoré posilnia energetickú bezpečnosť EÚ a zabezpečia spravodlivý, realistický a sociálne udržateľný prechod pre všetky členské štáty, najmä tie najzraniteľnejšie.