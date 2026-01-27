Európska únia „zalepila“ medzeru v legislatíve pre dovoz LPG z Ruska, výnimku má iba Maďarsko

Úplné embargo na dovoz skvapalneného ropného plynu (LPG) z Ruska nadobudlo v Európskej únii účinnosť 25. januára, s výnimkou Maďarska, ktoré má právo dovážať ho do 25. júla 2026 pre vlastnú potrebu. Zákaz bol ustanovený 19. balíkom sankcií EÚ a uzatvára doterajšiu medzeru v legislatíve.

Predtým 20. decembra 2024 nadobudol účinnosť zákaz dovozu ruského LPG, ktorý sa však nevzťahoval na všetky druhy LPG. Mimo sankcií zostal najmä čistý bután a izobután, ktoré sa používajú najmä ako suroviny pre petrochemický priemysel. Teraz sú však tiež zakázané.

Poľsko bolo predtým najväčším dovozcom LPG z Ruska. Podľa Poľskej asociácie pre skvapalnený plyn (POGP) sa podiel ruského plynu na celkovom dovoze do Poľska znížil zo 44 % na konci roka 2024 na približne 13 % po 11 mesiacoch roku 2025.

Počas tohto obdobia bol najväčší podiel LPG dodaný zo Švédska (24,5 %), Nórska (17,3 %) a USA (13,7 %). Celkový dovoz LPG do Poľska od januára do novembra 2025 predstavoval viac ako 2,1 milióna ton, čo je o 6,9 % menej ako v roku 2024.

Po zavedení európskych sankcií začalo Rusko smerovať vývoz LPG do Afganistanu a krajín Strednej Ázie. Prudko tiež vzrástli dodávky LPG do Turecka.

