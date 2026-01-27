Európska únia „zalepila“ medzeru v legislatíve pre dovoz LPG z Ruska, výnimku má iba Maďarsko

Úplné embargo na dovoz skvapalneného ropného plynu (LPG) z Ruska nadobudlo v Európskej únii účinnosť 25. januára, s výnimkou Maďarska, ktoré má právo dovážať ho do 25. júla 2026 pre vlastnú potrebu. Zákaz bol ustanovený 19. balíkom sankcií EÚ a uzatvára doterajšiu medzeru v legislatíve.
Predtým 20. decembra 2024 nadobudol účinnosť zákaz dovozu ruského LPG, ktorý sa však nevzťahoval na všetky druhy LPG. Mimo sankcií zostal najmä čistý bután a izobután, ktoré sa používajú najmä ako suroviny pre petrochemický priemysel. Teraz sú však tiež zakázané.
Európske prístavy prijali milióny ton ruského LNG, Moskva zarobila miliardy eur
Poľsko bolo predtým najväčším dovozcom LPG z Ruska. Podľa Poľskej asociácie pre skvapalnený plyn (POGP) sa podiel ruského plynu na celkovom dovoze do Poľska znížil zo 44 % na konci roka 2024 na približne 13 % po 11 mesiacoch roku 2025.
Počas tohto obdobia bol najväčší podiel LPG dodaný zo Švédska (24,5 %), Nórska (17,3 %) a USA (13,7 %). Celkový dovoz LPG do Poľska od januára do novembra 2025 predstavoval viac ako 2,1 milióna ton, čo je o 6,9 % menej ako v roku 2024.
Po zavedení európskych sankcií začalo Rusko smerovať vývoz LPG do Afganistanu a krajín Strednej Ázie. Prudko tiež vzrástli dodávky LPG do Turecka.