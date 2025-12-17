EÚ definitívne schválila postupný zákaz dovozu ruského plynu od roku 2026

Európska únia prijala nový právny predpis, ktorý od začiatku roka 2026 zakáže dovoz ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) nakúpeného na spotových trhoch a postupne ukončí dovoz potrubného plynu do 30. septembra 2027. Ako referuje web europarlamentu, cieľom je chrániť energetickú bezpečnosť EÚ pred účelovým zneužitím zo strany Ruskej federácie.
Europoslanci počas rokovaní posunuli časové harmonogramy ukončenia väčšiny dovozných zmlúv a zároveň stanovili povinnosť členských štátov uplatňovať prísne sankcie voči hospodárskym subjektom, ktoré zákaz porušia. Na odstránenie medzier v pravidlách budú musieť hospodárske subjekty colným orgánom poskytovať presnejšie informácie o pôvode plynu ešte pred jeho dovozom alebo uskladnením.
Európska komisia sa zároveň pripravuje na zavedenie zákazu dovozu ruskej ropy, ktorý by mal začať platiť najneskôr do konca roka 2027. „Toto je prelomové: EÚ robí obrovský krok smerom k novej ére bez ruského plynu a ropy. Rusko už nikdy nemôže použiť vývoz fosílnych palív ako zbraň proti Európe,“ uviedol Ville Niinistö, spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku.
Poslanci tiež presadili sprísnenie podmienok dočasného pozastavenia zákazu dovozu v núdzových situáciách, ktoré by mohli ohroziť energetickú bezpečnosť EÚ. Implementácia tohto zákazu je podľa europoslancov nevyhnutná a bude nasledovať ďalší legislatívny návrh zameraný na zákaz dovozu ruskej ropy.