Opozícia kritizuje Fica za obhajovanie ruského plynu, ide proti záujmom Slovenska aj Európskej únie

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odsudzuje postoj vlády Roberta Fica k iniciatíve RePowerEU a jej obhajovanie ruského plynu. Podľa SaS ide o vedomé rozbíjanie energetickej bezpečnosti Slovenska, oslabovanie jednoty Európskej únie a servilné plnenie záujmov Moskvy.
Tímlíder SaS pre hospodárstvo a poslanec za SaS Karol Galek označuje vystúpenia premiéra a jeho ministrov za nebezpečné a zavádzajúce. „Fico a jeho ministri sa správajú ako banda proruských trolov. Ako môže niekto tvrdiť, že plyn, ktorý Rusko používalo ako nástroj vydierania a z európskych odberateľov si urobilo rukojemníkov, je v záujme energetickej bezpečnosti Slovenska?“ uviedol Galek.
Dostatok plynu z iných zdrojov
Podľa SaS je realita presne opačná a ruský plyn nepotrebujeme. „Slovensko má dnes dostatok plynu z neruských zdrojov, a to navyše za lepšie ceny. Faktom je, že ruský plyn bol minulý rok pre slovenských podnikateľov druhý najdrahší v celej Európskej únii,“ podčiarkol Galek. Zároveň pripomína, že Rusko dlhodobo porušuje zmluvné záväzky. „Rusko nám viac než rok nedodáva dohodnuté množstvá plynu. Kde je arbitráž zo strany SPP? Fico a jeho ministri tým len potvrdzujú, že namiesto obrany slovenských záujmov slúžia ruským,“ dodal.
Fico považuje zákaz dovozu ruského plynu za energetickú samovraždu, proti nariadeniu REPowerEU avizuje podanie žaloby - VIDEO
Galek poukazuje aj na ekonomické pozadie Ficovej rétoriky. Jediné logické vysvetlenie tohto správania je podľa neho biznis. „Robert Fico stále sníva o 500 miliónoch eur z tranzitu, ktoré v skutočnosti nikdy neboli reálne. Dnes už navyše nikto v EÚ okrem Slovenska a Maďarska nemá o ruský plyn záujem. Preprava cez Eustream klesla už dávno na približne desatinu pôvodného objemu,“ uviedol. Podľa SaS tak celé vystúpenie vlády okolo RePowerEU pôsobí ako politické divadlo.
Premiér Robert Fico v utorok opäť útočil na našich spojencov v súvislosti s iniciatívou RePowerEU, upozornilo Progresívne Slovensko (PS). Namiesto útokov na Európsku úniu mal podľa hnutia už roky pripravovať Slovensko na odstrihnutie sa od ruských zdrojov energie. „Vláda premrhala čas, neinvestovala do modernizácie, diverzifikácie ani podpory obnoviteľných zdrojov energie. Namiesto toho pôsobil Robert Fico ako agent ruských plynárenských záujmov a v tomto správaní pokračuje aj dnes, keď žaluje Európsku úniu,“ uviedol podpredseda PS Ivan Štefunko.
Bez mandátu na hlasovanie
Podpredsedníčka klubu PS a Výboru NR SR pre európske záležitosti Beáta Jurík hovorí o vážnych pochybeniach vlády pri rozhodovaní o európskych záležitostiach. „Minister zahraničných vecí Juraj Blanár bez riadneho mandátu výboru vyslal do Bruselu štátneho tajomníka Mareka Eštoka obhajovať stanovisko našej krajiny,“ dodala, že stanovisko výboru bolo schválené tichou procedúrou bez jeho zvolania, hoci o to PS žiadalo. Stanovisko, ktoré je podľa ústavného zákona záväzné pre člena vlády, neobsahovalo mandát na hlasovanie. „Ide tak o porušenie ústavného zákona,“ zdôraznila Jurík s tým, že PS zvažuje ďalšie právne kroky vrátane podania podnetu na Ústavný súd.
Skorší zákaz dodávok ruského plynu „nebude problém“, tvrdia experti
Podpredseda PS Tomáš Valášek upozornil, že odstrihnutie sa od ruského plynu a ropy je nielen možné, ale aj nevyhnutné. Ako vysvetlil, príjmy z ropy a plynu predstavujú približne 30 až 35 percent všetkých ruských príjmov a sú najväčším zdrojom financovania ruského rozpočtu, z ktorého významná časť smeruje na vojenskú agresiu voči Ukrajine. Zároveň podotkol, že od februára 2022 zaplatili krajiny Európskej únie Rusku za ropu a plyn vyše dvesto miliárd dolárov, zatiaľ čo vojenská pomoc Ukrajine dosiahla približne 70 miliárd. „Európa tak poslala Rusku trikrát viac peňazí než Ukrajine na obranu,“ poukázal.
Slovenská republika musí prestať odoberať ruský plyn najneskôr do 1. novembra 2027. Rada Európskej únie a Európsky parlament v pondelok formálne prijali novú legislatívu na postupné ukončenie dovozu ruského plynu a ropy. Ide o zásadný posun v pláne REPowerEU s cieľom dosiahnuť nezávislosť od energií z Ruska. Slovensko a Maďarsko hlasovali proti uzneseniu. Fico v utorok na tlačovej besede uviedol, že Slovenská republika podá voči prijatému nariadeniu žalobu na Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxembursku. Rovnaký postup plánuje zvoliť aj Maďarsko.