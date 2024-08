Jadrové elektrárne na Slovensku fungujú spoľahlivo aj v rekordných letných horúčavách, a to vďaka účinným chladiacim vežiam

V niektorých krajinách Európskej únie majú počas horúcich letných dní problémy s chladením svojich jadrových reaktorov. Vodný zdroj, ktorý na chladenie používajú má totiž pre teplé počasie vysokú teplotu.

Slovenské jadrové elektrárne však fungujú spoľahlivo aj v rekordných letných horúčavách. Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková, naše reaktory majú totiž veľké, viac než 120 metrov vysoké chladiace veže.

Chladiace veže

Z veže sa odparí asi tristo litrov vody za sekundu a zvyšná, ochladená voda slúži na prevádzku elektrárne. Takzvaný odpar potom elektráreň dočerpáva z neďalekej vodnej nádrže. Zo Sĺňavy pri Jaslovských Bohuniciach a z Veľkých Kozmáloviec pri Mochovciach.

Ak by sme chladiace veže nemali, ako niektoré jadrové elektrárne vo Francúzsku alebo v maďarskej elektrárni Paks, museli by sme chladnejšiu vodu čerpať na hornom toku a teplú vodu vypúšťať na dolnom toku naspäť do rieky.

„To by však v prípade zvýšených teplôt mohlo ohroziť rastliny a živočíchy vo vodných tokoch a teda v letných horúčavách by sme museli výrobu elektriny z jadra podstatne znížiť. Vďaka ekologickým chladiacim vežiam sa s takýmito problémami nemusíme pasovať,“ vysvetlila Baková.

Vplyv na prevádzku slovenských elektrární

Neznamená to však, že vonkajšia teplota nemá vplyv na prevádzku aj slovenských jadrových elektrární. Počas veľkých horúčav môže zvýšenie teploty chladiacej vody o 1 °C znížiť výkon elektrárne až o 3 megawatty.

„Preto môže byť rozdiel medzi maximálnym výkonom v zime a v lete až 7 % (35 megawattov na jednom jadrovom bloku s výkonom 500 megawattov),“ konštatovala Baková.

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke päť jadrových blokov. V Jaslovských Bohuniciach dva a v Mochovciach tri. Všetky prevádzkujú Slovenské elektrárne.