Šramková uhrala proti Swiatekovej iba dva gemy a lúči sa v 2. kole dvojhry v Melbourne

Premiéra slovenskej tenistky Rebeccy Šramkovej v 2. kole na grandslamovom turnaji trvala presne jednu hodinu. Na Australian Open v Melbourne Šramková podľahla favorizovanej Poľke Ige Swiatekovej 0:6, 2:6. Súperkou Swiatekovej v 3. kole bude v súboji dvoch bývalých šampióniek US Open Britka Emma Raducanová.

Päťnásobná grandslamová šampiónka Swiateková v zápase absolútne dominovala. Využila päť zo šiestich brejkbalových príležitostí, kým Slovenke neponúkla ani jednu možnosť na brejk. Na víťazné údery to bolo z pohľadu 23-ročnej Poľky 16-3 a na nevynútené chyby 14:26.

„Šramková, ktorá hrala v druhom kole na grandslamovom turnaji po prvý raz, nemala odpoveď na precíznu a silovú hru Poľky. Prvý set trval iba 27 minút a a poľská tenistka v ňom prenechala súperke len desať fiftínov,“ napísala agentúra AFP.

Keď Šramková v ôsmom geme za stavu 0:6 a 0:1 konečne získala prvú hru, odmenou jej bol súhlasný potlesk empatického publika. Neskôr ešte Slovenka vyrovnala aj na 2:2, ale od tohto okamihu už získavala gemy len všestranne lepšia poľská hráčka.

Zápas mala absolútne pod kontrolou až do jeho konca. Svetová dvojka postúpila do 3. kola na Australian Open šiestykrát za sebou, jej najlepším výsledkom v Melbourne Parku je zatiaľ semifinále z roku 2022.

„Cítila som sa dostatočne pevná a efektívna vo svojej hre. Som rada, že som si udržala koncentráciu počas celého zápasu. Je to dôležité, lebo často sa zdá, že zápas sa vyvíja bezproblémovo a neskôr stačí drobná strata koncentrácie a všetko sa začne komplikovať,“ uviedla Iga Swiateková.

„V niektorých výmenách to bolo dosť vyrovnané, ale bola veľmi silná. V zápase ukázala, prečo je svetová dvojka. Jej nevynútené chyby by sa dali spočítať na jednej ruke. Cítila som nejaké šance, ale rozhodujúce lopty si vždy uhrala, ako to potrebovala. Dnes podala neuveriteľný výkon,“ povedala Šramková o Swiatekovej vo vysielaní Rádia Slovensko.

Swiateková je jedna z najlepších hráčok histórie v bilancii víťazných setov bez straty gemu. Podľa štatistického webu OptaAce poľská suverénka vyhrala 11,9% setov na grandslamových turnajoch štýlom 6:0. Iba legendy Margaret Courtová a Chris Evertová majú vyšší priemer v otvorenej ére tenisu spomedzi hráčok, ktoré tam odohrali minimálne 100 setov.

Zverenka trénera Milana Martinca Šramková si zahrala v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji po prvý raz, celkovo bola piatykrát v hlavnej súťaži na „veľkej štvorke“. Napriek hladkej prehre sa vo virtuálnej verzii rebríčka WTA posunula zo 49. na 43. miesto a za druhé kolo jej prináleží prémia 200-tisíc austrálskych dolárov (cca 121-tisíc eur) pred zdanením.