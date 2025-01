V šestnástich bol už v profesionálnom futbale. Podbrezová ulovila tínedžera, stal sa asistentom trénera - FOTO

Do realizačného tímu Niké ligy FK Železiarne Podbrezová už v závere jesene pribudol na pozíciu asistenta trénera mladík Dominic Rajna, píše klubový web.

Stále má len 19 rokov. Jeho nadobudnuté skúsenosti rozdáva, zvyšné naďalej zbiera. V Podbrezovej rýchlo zapadol.

Ako informuje spomínaný web, Rajna je syn slovenských rodičov, no narodil sa v Kanade, kde s futbalom začínal. Pomerne skoro však už začal s trénerstvom.

Na snímke perspektívny mladý tréner Dominic Rajna. Foto: www.zpfutbal.sk

Prišli zranenia

Keď mal 16 rokov, tak sa stal hlavným trénerom druholigového klubu, zakrátko ho angažoval na pozíciu asistenta trénera a videoanalytika Vancouver FC.

Klub na západe Kanady je účastníkom tamojšej najvyššej súťaže. Stal sa tak najmladším trénerom v histórii kanadskej ligy.

„V hráčskej kariére prišli nejaké zranenia a videl som, že to nejde pozitívnym smerom. Rozhodol som sa, že sa stanem trénerom. V mladom veku, ako dvanásťročný, som začal pri deťoch a dosť rýchlo som sa dostal k chlapcom, ktorí boli starší ako ja. Teraz už skoro päť rokov pracujem s dospelými hráčmi,“ opísal pre webstránku Podbrezovej Rajna.

Bod zlomu

Počas pandémie koronavírusu ukončil kariéru a naplno sa začal venovať trénerstvu. „Mal som veľmi veľa času. Cítil som, že v trénerstve ma niečo veľmi láka. Ako 15- či 16-ročný sa do toho zažral a potom v sedemnástich rokoch prišla možnosť ísť na profesionálnu úroveň v prvej kanadskej lige. Tam sa to začalo,“ priblížil s tým, že mu nerobí problém pracovať s hráčmi staršími ako on.

„Je to trochu iné, ale hráči vnímali, že som makač a dávam do toho veľa času aj energie. Myslím si, že sa nestáva často, aby mladý tréner ako ja už v podstate dva roky pracoval na profesionálnej úrovni. Postupne si človek buduje rešpekt. Chcem mať vzťahy medzi mnou a hráčmi na osobnej úrovni s tým, že viem, kde je limit, kde treba rešpekt, ale keď sú to mladí chalani, tak vždy s nimi rád aj žartujem, no ako hovorím, tie hranice sú jasne nastavené,“ povedal.

Zaujímavý projekt

Keď mal Rajna 17 rokov a prišiel medzi profesionálov, začali si ho všímať médiá. Z Kanady najskôr zamierali do dánskeho Midtjyllandu, ktorý Slovan Bratislava vyradil vo finále kvalifikácie o Ligu majstrov.

„Prišla možnosť ísť do zaujímavého klubu, ako je Midtjylland, to sa nedá odmietnuť. Išlo o jeden krok a ďalším bola Podbrezová. Napísal som trénerovi Štefanovi Markulíkovi. Chcel som ísť do zaujímavého projektu, v ktorom sa budem cítiť nadšene a motivovane. Ako mladý tréner mám veľmi veľa nápadov,“ podotkol tínedžer.

Zlepšuje si slovenčinu

Spoluprácu s realizačným tímov v Podbrezovej si veľmi pochvaľuje. „Je jasné, že keď pracujem so starším a skúsenejším trénerom, tak je to trochu iné ako pri Štefanovi. Má podobnú cestu ako ja, keďže je tiež stále mladým trénerom. Ani jeden sme nehrali na úplne top profesionálnej úrovni a chceme sa presadiť ako tréneri. Pracovať s ním je výborné, rovnako tak s celým realizačným tímom Podbrezovej, pretože toto je asi najlepší realizák, aký som zažil,“ doplnil s tým, že si zlepšuje aj slovenčinu.

Obaja rodičia sú rodáci spod Tatier. „Otec momentálne žije v Bratislave, mama je v Kanade, ale zo Slovenska mám celú rodinu. Určite aj mama príde späť,“ doplnil Rajna pre web Podbrezovej.