V NHL došlo ku škaredej situácii. Hráč NY Rangers trafil svojho súpera korčuľou do tváre - VIDEO

V kanadsko-americkej NHL došlo k nepríjemnej situácii, keď hráča Philadephie Anthonyho Richarda neúmyselne trafil korčuľou do tváre protihráč K’Andre Miller z Ney Yorku Rangers.

K zákroku došlo na konci druhej tretiny. Richard stíhal svojho protivníka, no spadol držiac sa ho. Ten takisto spadol a korčuľou trafil tvár svojho soka.

Zranený hokejista si ju hneď chytil a onedlho k nemu prišli zdravotníci.

K’Andre Miller’s skate catches Anthony Richard in the face late in the second period.

Thankfully, Richard appeared to be okay as he skated off the ice. pic.twitter.com/MqxpwB0hfZ

— Sportsnet (@Sportsnet) January 24, 2025