Tvrdý chlapík Fehérváry! Rezná rana nad okom, ale pochvala od trénera Washingtonu

Slovenský reprezentačný obranca Martin Fehérváry bol vo štvrtok veľmi blízko k tomu, aby strelil svoj druhý gól v tejto sezóne NHL.

V piatej minúte prvej tretiny súboja Seattle – Washington ho šikovnou strelou nad vyrážačku Joeya Daccorda aj strelil, aj sa z neho so spoluhráčmi chvíľu tešil, aj mu ho nakoniec neuznali po úspešnej výzve trénera Seattlu Dana Bylsmu pre postavenie mimo hry.

Spomalený záznam na videu ukázal, že útočník Nic Dowd vošiel do útočného pásma o máličko skôr ako Fehérváry s pukom. A keďže v zostávajúcom priebehu zápasu 25-ročný Bratislavčan ďalšie body nepridal, pri mene slovenského obrancu tak naďalej svieti jeden gól a desať asistencií po 48 zápasoch.

#ALLCAPS Fehervary scores but the kraken challenge successfully. ffs dowd pic.twitter.com/1eaV5pxr7w — x – Capitals Replays 🍁 (@capsreplays) January 24, 2025

Vrátil sa do hry

Hokejisti Washingtonu napokon vyhrali v Climate Pledge Arene nad domácim Seatlom 3:0 a potvrdili prvú priečku v celej NHL. Lenže v druhej tretine sa odohrala situácia, ktorá opäť nemala pre Fehérváryho pozitívny efekt.

Oh, that’s a scary one. Martin Fehervary takes a deflected Vince Dunn slap shot to the face. #ALLCAPS #SeaKraken pic.twitter.com/nbBlwXgvbO — Sound Of Hockey (@sound_hockey) January 24, 2025

Tentokrát išlo o nešťastnú strelu jeho spoluhráča Vinca Dunna od modrej čiary. Puk sa o nej odrazil od hokejky Toma Wilsona priamo do tváre slovenského beka. Fehérváry začal silno krvácať a z ľadu odišiel držiac si uterák na nose.

V druhej tretine sa už do akcie nevrátil, ale v tretej áno a celkovo odohral takmer 16 a pol minúty so štyrmi strelami na bránku, dvoma bodyčekmi a jedným blokom.

Ťažký mesiac

„Fehérváry má za sebou ťažký mesiac, čo sa týka zranení tváre. Aktuálne štvrtkové je minimálne tretie od vianočnej prestávky. V posledný deň kalendárneho roka 31. decembra v súboji proti Bostonu dostal od spoluhráča Toma Wilsona vysokou hokejkou do tváre, musel vtedy predčasne skončiť a podrobiť sa testom na otras mozgu. Hneď v ďalšom zápase 2. januára proti Minnesote mu ďalšia vysoký hokejka pristala v tvári a odniesol si to zub, ktorý sa zlomil. Do tohto zápasu sa však vrátil a strelil v ňom svoj prvý gól v sezóne,“ napísal web russianmachineneverbreaks.com.

Rana a opuch

Aktuálne po súboji proti Seattlu mu zostala na obočí rezná rana a viditeľný opuch, ale to mu neprekážalo vrátiť sa do zápasu.

„Je to až neuveriteľné. Marty je príklad toho, ako sa v našom tíme dokážu hráči obetovať jeden za druhého a akou silnou partiou disponujeme. Jeho oko vyzeralo po tvrdom príklepe spoluhráča v strašnom neporiadku, ale on sa vrátil a zase začal blokovať strely. Je to skvelý chlapík a bojovník,“ povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery o Fehérvárym.