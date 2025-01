V motoroch havarovaného lietadla Jeju Air našli vtáčie perie a krvavé škvrny

V oboch motoroch lietadla Jeju Air, ktoré havarovalo v decembri, sa podľa predbežného vyšetrovania zverejneného v pondelok našli vtáčie perie a krvavé škvrny. Stroj Boeing 737-800 letel 29. decembra z Thajska do juhokórejského Muanu, keď havaroval pri pristátí a po náraze do betónovej bariéry explodoval. Bola to najhoršia letecká katastrofa na juhokórejskej pôde, pričom zahynulo 179 zo 181 cestujúcich a členov posádky.

Juhokórejskí a americkí vyšetrovatelia naďalej skúmajú príčinu katastrofy, pričom medzi možné problémy patrí aj zrážka s vtákmi, chybný podvozok a bariéra pri pristávacej dráhe. Obidva motory zachytené z miesta havárie boli skontrolované a „na každom sa našli škvrny od vtáčej krvi a perie“, uvádza sa v správe.

Analýza DNA poukázala na vtáky

„Piloti identifikovali skupinu vtákov, keď sa blížili k dráhe 01, a bezpečnostná kamera zachytila, ako sa stroj HL8088 blížil k skupine vtákov počas obletu,“ dodáva správa s odvolaním sa na registračné číslo lietadla Jeju Air. Správa však nekonkretizovala, či v momentoch pred zrážkou prestali fungovať motory. Analýza DNA identifikovala, že perie a krv pochádzajú z kačíc pestrých, ktoré v zime odlietajú do Kórey zo svojich hniezdisk na Sibíri.

Po tom, čo veža riadenia letovej prevádzky umožnila lietadlu pristáť, odporučila pilotom, aby si o 8:58 ráno dávali pozor na možné zrážky s vtákmi, uvádza sa v správe. Len o minútu neskôr prestali fungovať systémy nahrávania hlasov aj údajov. Sekundy po zlyhaní záznamových systémov piloti ohlásili „mayday“ pre zrážku s vtákmi a pokúsili sa o pristátie „na bruchu“.

Kapitán bol skúsený

Lietadlo Jeju Air vybuchlo, keď sa počas pristávania zrazilo s betónovou barikádou. To vyvolalo otázky, prečo bola na konci pristávacej dráhy takáto barikáda. Minulý týždeň úrady uviedli, že takéto betónové bariéry na letiskách po celej krajine nahradia „rozbitnými štruktúrami“.

Kapitán mal podľa správy vyše 6 800 letových hodín, zatiaľ čo prvý dôstojník 1 650 hodín. Obaja zahynuli pri havárii, ktorú prežili len dve letušky.