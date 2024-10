V kolúznej väzbe strávil 565 dní, nepoznal deň ani noc. Aký je príbeh Martina Ribára? (rozhovor)

Advokát Martin Ribár strávil v kolúznej väzbe neuveriteľných 565 dní, až kým o jeho prepustení rozhodol Najvyšší súd SR. V rozhovore pre agentúru SITA podrobne opisuje nespravodlivosti, ktorým čelil, a upozorňuje na zneužívanie moci v rámci trestného systému.

Kolúzna väzba

Kolúzna väzba je často chápaná ako nástroj na predchádzanie ovplyvňovaniu svedkov alebo mareniu vyšetrovania. Jej účel je jasný – slúžiť ako dočasné riešenie v prípadoch, keď je nutné zabezpečiť, aby obvinený nemohol zasahovať do priebehu trestného konania.

Práve takto mala byť použitá aj voči advokátovi Martinovi Ribárovi, ktorý sa za mreže dostal pre podozrenie zo spolupráce so zločineckou skupinou. No ako ukázal čas, jeho prípad sa stal ukážkovým príkladom toho, ako môže byť kolúzna väzba zneužitá a ako sa môže zmeniť z dočasného opatrenia na psychické týranie.

Nepoznal deň ani noc

Ribár v rozhovore pre SITA otvorene hovorí o svojich skúsenostiach, o manipuláciách a tiež o tom, ako orgány činné v trestnom konaní využívali kolúznu väzbu na vyvíjanie tlaku na obvinených.

Na základe jeho slov sa ukazuje, že praktiky vyšetrovateľov mali byť ďaleko od ideálu spravodlivosti – hovorí o aj manipulovaní so svedectvami, či nemožnosti kontaktu s rodinou a to všetko len preto, aby obvinených lámali a prinútili ku spolupráci. Martin Ribár priblížil, že mu dokonca boli ponúkané výhody a rýchle prepustenie výmenou za to, že usvedčí ďalšie osoby – aj keby musel klamať.

Kolúzna väzba sa pre Martina Ribára stala miestom psychického mučenia. Žil v cele o výmere 8 metrov štvorcových, mal minimálny prístup na čerstvý vzduch, no najviac ho zasiahlo odtrhnutie od rodiny. „Nepoznal som deň ani noc, nemohol som vidieť svoje deti, nevedel som, čo sa deje s mojou rodinou,“ zaspomínal.

Kniha „565 príbeh nevinného muža, ktorý sa nevzdal“

Kontrola jeho listov trvala týždne, kým sa dostali k adresátovi. Ako právnik dobre rozumel právnym inštitútom a vedel sa vo svojom prípade obhajovať, čo však neplatí pre každého obvineného.

Po mesiacoch strávených vo väzbe sa Martin Ribár dočkal spravodlivosti – Ústavný súd SR rozhodol, že jeho väzba bola nezákonná a nariadil jeho okamžité prepustenie. Táto skúsenosť bola námetom pre Petra Adameckého k napísaniu spomínanej knihy “565 príbeh nevinného muža, ktorý sa nevzdal“.

Cieľom knihy je upriamiť pozornosť verejnosti na nedostatky systému, ktorým môže čeliť ktokoľvek, kto sa dostane do kolúznej väzby a poskytnúť nádej tým, ktorí prechádzajú podobným zaobchádzaním. Martin Ribár dnes aktívne poukazuje na nutnosť spravodlivého prístupu k väzbe a dôrazne apeluje na to, aby zákon nebol nástrojom psychického nátlaku.

