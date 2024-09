V detstve ho šikanovali, teraz môže získať zlato. Hunter s manželkou majú státisíce fanúšikov a ich láska dojíma svet

Dvadsaťpäťročný Hunter Woodhall má šancu získať svoju prvú zlatú paralympijskú medailu v behu na 400 metrov T62 a zopakovať parížsky úspech svojej ženy. Len pred dvoma týždňami sledoval, ako sa Tara Davisová-Woodhallová stala olympijskou víťazkou v skoku do diaľky.

Woodhall sa prišiel pozrieť na svoju partnerku, ako súťaží vo francúzskej metropole a ako prvý s ňou oslavoval, keď získala zlatú medailu, píše CNN. Dvojica sa objala, keď mu manželka skočila do náručia. „Bolo to neuveriteľné, neskutočné. Som taký hrdý. Ešte nikdy som niekomu niečo tak veľmi neprial,“povedal Woodhall.

„Každý jeden deň v tomto roku sme sa snažili robiť správne veci. To je to, prečo trénujeme. V športe nie je nič zaručené, v atletike sa môže stať čokoľvek. Takže, keď to skutočne ide tak, ako si to naplánujete a vy zažijete ten moment úľavy, je to neskutočné. Bol to naozaj výnimočný moment,“prezradil Američan.

Zaľúbení až za hrob

Pár sa spoznal počas stredoškolského atletického mítingu v roku 2017 a o päť rokov neskôr sa zosobášili. V priebehu rokov vytvorili impozantné partnerstvo na dráhe aj mimo nej a navzájom sa posúvali do výšok, o ktorých si ani jeden z nich nemyslel, že sú možné, opisuje americký portál.

Trénujú spolu na trati či posilňovni, majú prakticky rovnakú stravu a aj YouTube kanál – aktuálne tam majú viac ako 868-tisíc odberateľov.

Zatiaľ čo Davisová-Woodhallová dosiahla na zlatú olympijskú medailu, je na manželovi ťarcha, aby sa pokúsil jej úspech zopakovať. Na hrách v Riu získal bronzovú a striebornú medailu a potom v Tokiu ďalší bronz. Zlatá medaila však zatiaľ zostáva iba snom. „To je cieľ,“ dodal Woodhall, ktorý sa nedávno zotavil z ochorenia COVID-19. „Bežím najlepšie, ako som kedy bežal. Som najviac fit, ako som kedy bol,“trúfa si.

V inej disciplíne – beh na 100 metrov T64 – obsadil šieste miesto časom 10,96 sekundy. Prioritou však ostáva dlhšia trať.

Šikanovali ho pre hendikep

Narodil sa so zrasteným pravým členkom a s ochorením nazývaným fibulárna hemimélia, ktoré postihlo jeho ľavú nohu. Tesne pred dovŕšením jedného roka mu amputovali obe nohy od kolien nadol, píše CNN.

Zákrok, ktorý mu zmenil život, mu umožnil nasadiť protézy nôh, čím sa vzoprel tým, ktorí tvrdili, že nikdy nebude môcť chodiť. V mladosti však aj napriek hendikepu skúšal rôzne športy. Svoju odlišnosť si uvedomil až v piatej triede na základnej škole.

Spočiatku bojoval so šikanou zo strany ostatných detí. Hľadal tak niečo, kde by sa cítil dobre – nakoniec našiel atletiku. „Bol som to len ja proti času a našiel som v tom pokoj. Našiel som v tom vzrušenie. Záležalo len na mne, aby som sa trochu zlepšil,“ povedal.

Priznal, že chvíľu trvalo, kým sa prejavil jeho talent. „Tak trochu som sa do toho procesu zamiloval a chvíľu mi to trvalo. Od siedmej triedy až do druhého ročníka strednej školy som na trati nijako neohromoval. Ale práve všetky tie roky odhodlania a malých zmien, keď som sa každým rokom o niečo zlepšoval, sa určite zrátali. Vďaka tomu som sa dostal tam, kde som teraz.“

Woodhall je teraz nielen jedným z najlepších parašprintérov na svete. Vzhľadom na jeho popularitu aj zo sociálnych sietí, je rád, že môže prispieť k tomu, aby sa na tento šport pozeralo viac ľudí.

Vítaná pomoc

Keďže Woodhall strávil čas tým, že pomáhal svojej manželke pripravovať sa a súťažiť v Paríži, možno má v rukáve tajnú zbraň na paralympiádu.

Čas, ktorý strávil v Európe, využil na analýzu toho, ako dlho sa jeho telo prispôsobuje rôznym časovým pásmam, čo je podľa neho obrovská výhoda pri plánovaní vlastnej prípravy. Tiež sa oboznámil so Stade de France a dúfa, že práve tu získa vytúžené zlato.

„Myslím si, že vizualizácia bola obrovská. Len vidieť, ako všetko tak nejako prebieha, vidieť štadión, tréningovú dráhu… Pozrel som si to zblízka a osobne,“ dodal.

Po neúspechu vo finále behu na 100 metrov bude dúfať, že v priebehu aktuálneho týždňa získa svoju prvú zlatú paralympijskú medailu v behu na 400 metrov a napodobní tak svoju manželku. Finále disciplíny sa uskutoční v piatok 6. septembra.