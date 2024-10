Úspešné dokončenie zlúčenia spoločnosti Vitesco Technologies Group AG so spoločnosťou Schaeffler AG

Spoločnosť Schaeffler AG („Schaeffler“) úspešne dokončila zlúčenie so spoločnosťou Vitesco Technologies Group („Vitesco“), ktoré bolo oznámené takmer pred rokom. Finálnym zápisom transakcie dňa 1. 10. 2024 do obchodného registra spoločnosti Schaeffler nadobudlo zlúčenie spoločnosti Vitesco so spoločnosťou Schaeffler účinnosť. Zároveň bola dokončená konverzia prioritných akcií spoločnosti Schaeffler bez hlasovacieho práva na kmeňové akcie s hlasovacími právami. Ako bolo oznámené, spoločnosť Schaeffler tak vo štvrtom kvartáli 2024 úspešne dokončila transakciu so spoločnosťou Vitesco.

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva spoločnosti Schaeffler AG, povedal: „Dokončeným zlúčením so spoločnosťou Vitesco začína spoločnosť Schaeffler novú kapitolu svojej histórie. Napriek náročnému prostrediu sa podarilo komplexnú transakciu zrealizovať podľa plánu za necelý rok. To dokazuje, že obe spoločnosti sa k sebe hodia nielen technologicky, ale aj kultúrne. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Spoločne vytvoríme poprednú spoločnosť v oblasti pohybových technológií.“

Georg F. W. Schaeffeler, rodinný akcionár a predseda dozornej rady spoločnosti Schaeffler AG: „Schaeffler a Vitesco sú spolu silnejšie. Ich zlúčením vytvárame dôležitý predpoklad pre pokračovanie úspešného rastu spoločnosti Schaeffler AG aj v budúcnosti.

Rodina Schaeffler bude naďalej bezo zmeny úzko podporovať skupinu Schaeffler ako dlhodobý akcionár. Je pre mňa mimoriadnym potešením – aj v mene mojej mamy Marie-Elisabeth Schaeffler-Thumann – srdečne privítať v skupine Schaeffler vysoko kompetentných zamestnancov spoločnosti Vitesco.“

Slovensko ako súčasť kľúčového regiónu pre Schaeffler

Schaeffler na Slovensku zaznamenal významný míľnik vďaka integrácii spoločnosti Vitesco Technologies do spoločnosti Schaeffer, čím upevnil svoju pozíciu ako jedného z najväčších zamestnávateľov v krajine. 8 000 zamestnancov vo výrobných závodoch v Skalici, Kysuckom Novom Meste, vo výskumnom a vývojovom centre pre elektrické a hybridné vozidlá a v centre zdieľaných služieb v Žiline bude naďalej posilňovať svoje kompetencie a vďaka integrácii na úrovni subregiónu spolu s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, Ukrajinou a Kazachstanom vytvárať silný kompetenčný hub, ktorý bude významne prispievať k ambícii spoločnosti Schaeffler vytvoriť vedúcu spoločnosť v oblasti pohybových technológií.

Pre Slovensko táto integrácia dvoch spoločností prinesie silnejšie prepojenie s regionálnymi pobočkami na úrovni výrobných technológií, výskumu a vývoja, priemyselných aplikácií a silnej expertízy s výrobou špeciálnych strojov a liniek, čím vytvára jedinečnú ponuku nielen pre automobilový sektor, ale aj pre iné dôležité priemyselné odvetvia.

Miroslav Janota, riaditeľ Schaeffler pre subregión Slovensko, Česká republika a východná Európa uviedol: „Integrácia týchto dvoch spoločností nám ponúka príležitosť stať sa regionálnym lídrom vo vývoji a dodávkach inovatívnych priemyselných riešení vo všetkých oblastiach súvisiacich s mobilitou vrátane pokrokových technológií budúcnosti v oblasti elektromobility. S 8000 zamestnancami na Slovensku a s 12 000 v ďalších okolitých krajinách nášho subregiónu máme jedinečnú pozíciu, v rámci ktorej chceme prispievať k vývinu technológií pre budúcnosť globálnej mobility. Prostredníctvom tejto integrácie posilňujeme naše operácie, technické kompetencie a know-how, ktoré sú potrebné na to, aby bola technológia mobility efektívnejšia, čistejšia a udržateľnejšia.“ „Spája nás sila odbornosti, inovácií, konkurencieschopnosti a najvyšších štandardov kvality a bezpečnosti práce. Sme silní v rozvoji a podpore našich tímov aj v dodržiavaní záväzkov v oblasti udržateľnosti. Zdieľame podobné hodnoty a záleží nám na tom, aby sme boli atraktívnym zamestnávateľom pre našich kolegov a nové talenty,“ dodáva.

Úspešné zlúčenie a konverzia akcií

V súlade s konverzným pomerom stanoveným v zmluve o zlúčení dostanú doterajší akcionári spoločnosti Vitesco 11,4 novo vydaných kmeňových akcií spoločnosti Schaeffler za jednu akciu spoločnosti Vitesco. V rámci zjednotenia tried akcií v spoločnosti Schaeffler sa aj prioritné akcie spoločnosti Schaeffler bez hlasovacieho práva, ktoré boli predtým obchodované na burze, premenia v pomere 1:1 na kmeňové akcie s hlasovacími právami. V budúcnosti budú všetci akcionári spoločnosti Schaeffler vlastniť kmeňové akcie s hlasovacími právami. Kótovanie a obchodovanie s akciami Schaeffler, ktoré majú teraz hlasovacie práva, sa začalo na Frankfurtskej burze cenných papierov 2. októbra 2024.

Stratégia orientovaná na budúcnosť a postavenie na trhu

Kombinovaná spoločnosť bude mať na pro forma základe v roku 2023 konsolidovaný ročný obrat približne 25 miliárd eur, vo viac ako 250 prevádzkach zamestná približne 120 000 ľudí a bude mať viac ako 100 závodov po celom svete.

S novou štruktúrou skupina Schaeffler v budúcnosti rozdelí svoje obchodné aktivity do štyroch špecializovaných divízií, ktoré sa budú na svojich trhoch zaujímať vedúce pozície: E-mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions a Bearings & Industrial Solutions. Okrem toho skupina Schaeffler rozdeľuje svoje podnikanie do štyroch regiónov – Európa, Amerika, Veľká Čína a Ázia/Pacifik – ktoré budú pokračovať ako doteraz.

Ako zlúčená spoločnosť má Schaeffler silnú súvahu, významné úspory z rozsahu a komplexné portfólio produktov s ôsmimi produktovými radmi, ktoré ponúka integrované riešenia pre rôzne potreby zákazníkov.

Ako bolo pôvodne oznámené, spoločnosť Schaeffler očakáva, že zlúčenie so spoločnosťou Vitesco povedie k synergiám obratu a nákladov, ktoré sa na výsledku prejavia vo výške 600 miliónov eur ročne. Synergie sa budú realizovať postupne. Celkový potenciál synergie má byť po prvýkrát naplno dosiahnutý v roku 2029.

Štartovací signál pre dobre pripravenú integráciu

Po dokončení zlúčenia sa 1. 10. 2024 začína integrácia spoločností Vitesco a Schaeffler („Day One“), ktorú už v posledných mesiacoch intenzívne pripravovali pracovné skupiny oboch spoločností.

Okrem realizácie synergií obratu a nákladov zahŕňa realizácia integrácie aj konsolidáciu procesov a IT aplikácií, vytvorenie nového modelu predaja a zákazníckej podpory pre veľkých zákazníkov, pre ktorých sa vyvíjajú a dodávajú produkty a služby z viacerých divízií, ako aj všetky aktivity zamerané na integráciu, zefektívnenie a konsolidáciu existujúcich právnych štruktúr v krajinách, v ktorých Schaeffler a Vitesco doteraz pôsobili v samostatných spoločnostiach. Okrem Európy medzi ne patria krajiny ako Čína, Mexiko, Kórea a India.

V budúcnosti bude skupina Schaeffler pôsobiť jednotne pod firemnou značkou „Schaeffler“. Na základe zelenej a bielej firemnej farby a osvedčeného hesla „We pioneer motion“ (Sme priekopníkmi pohybu) sa produktové značky vystupujúce popri značke Schaeffler postupne presunú pod firemnú značku.

Po zlúčení si skupina Schaeffler zachová svoje sídlo v Herzogenaurachu, kde sa bude nachádzať aj centrála spoločnosti.

Po zverejnení výsledkov za obdobie deviatich mesiacov 5. novembra 2024 bude spoločnosť Schaeffler po prvýkrát podávať správu na kapitálovom trhu ako zlúčená spoločnosť. Ročná účtovná závierka za rok 2024 a prognóza na obchodný rok 2025 budú zverejnené na výročnej tlačovej konferencii 5. marca 2025. Okrem toho je na druhú polovicu roka 2025 naplánovaný Deň kapitálových trhov, na ktorom spoločnosť Schaeffler predstaví kapitálovému trhu a verejnosti ďalšie rozvinuté strategické smerovanie zlúčenej spoločnosti.

