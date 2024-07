Ukrajina dostane ďalšie systémy protivzdušnej obrany, vyhlásil Biden na samite NATO (video+foto)

Americký prezident Joe Biden v prejave na otvorení summitu NATO vo Washingtone ohlásil dodávku ďalších systémov protivzdušnej obrany na Ukrajinu. Nemecko a Rumunsko poskytnú Kyjivu dva systémy Patriot. Ďalší dodá Holandsko. Taliansko pošle systém SAMP/T. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Ďalšie systémy Patriot, SAMP/T a IRIS-T SLM, ako aj taktické systémy protivzdušnej obrany, ktoré partneri dodajú Ukrajine, nám pomôžu pri ničení ruských bezpilotných lietadiel a rakiet a pri lepšej ochrane Ukrajincov pred ruským vzdušným terorom, ako bol brutálny útok na našu hlavnú detskú nemocnicu,“ napísal na mikroblogovacej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

In my address at the Ronald Reagan Institute I expressed my gratitude to the United States for their firm position in defending freedom and supporting Ukraine. It is crucial to win now, to prevail over the Russian war and terror. pic.twitter.com/B4oJQFZxbW

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024