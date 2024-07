SaS vyzvala Pellegriniho, aby na samite NATO nepodkopával Slovensko (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby na samite NATO jasne prezentoval jednotu aliancie, nepodkopával našich spojencov a hlavne, aby nepodkopával Slovensko a našu dlhoročnú snahu patriť na západ.

Liberáli od slovenského prezidenta na samite NATO očakávajú, že bude prezentovať jasnú pozíciu Slovenska nielen v členstve aliancie, ale aj pri podpore Ukrajiny.

Odprostí sa od politiky Fica?

Podľa predsedu strany Branislava Gröhlinga musí od slovenského prezidenta vzísť jednoznačné gesto, že naša krajina stojí na strane Ukrajiny, chceme jej pomáhať a brániť ju pred agresiou.

„Verím, že Pellegrini sa na tomto samite NATO odprostí od politiky Roberta Fica (Smer-SD) a nebude prezentovať jeho fiktívny mier, ktorý tu stále šíri. Videli sme, ako zneužil oslavy Cyrila a Metoda na Devíne, keď chválil Viktora Orbána, ktorý išiel rokovať do Ruska s Putinom a vraj, keby mu to zdravotný stav dovolil, išiel by s ním,“ uviedol šéf liberálov na utorkovej tlačovej besede.

Súčasne sa pýta, čo maďarský premiér Orbán vyrokoval, keď Rusi zaútočili na detskú nemocnicu v ukrajinskom Kyjeve. Pri tejto informácii taktiež zdôraznil, že slovenským partnerom by mala byť Severoatlantická aliancia a nie Ruská federácia, ktorá ohrozuje našu krajinu i krajiny našich susedov.

S čím ide Pellegrini na samit?

Členstvo a nečlenstvo v Severoatlantickej aliancii je podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) ako rozhodnutie medzi vojnou a mierom. Ďalej upriamil pozornosť na bezpečnostnú situáciu krajín, ktoré nie sú členom NATO a o toto členstvo sa usilujú.

Podľa Krúpu je to z toho dôvodu, že členstvo v NATO považujú za jedinú záruku bezpečnosti a obranyschopnosti. Medzi tieto krajiny patrí už spomínaná Ukrajina alebo Moldavsko či Gruzínsko.

„Aliancia má naďalej vitalitu a životaschopnosť. Vidíme to, že sa rozširuje ďalej a dnes má 31 členov,“ uviedol na tlačovej besede. Krúpa sa súčasne pýta, s čím ide Pellegrini do Washingtonu na samit.

„Aký bude konkrétny vstup Slovenska na samite? Že im dodávame elektrickú energiu? Alebo akým spôsobom budeme na Slovensku bojovať s propagandou a dezinformáciami? Príde tam Pellegrini, všetko schváli, vráti sa na Slovensko a bude kritizovať ďalej? Bude spochybňovať rozhodnutia aliancie tak, ako to robí Fico?,“ pýta sa poslanec.