Týždeň očami Pavla Urbana: Vydrží koalícia ešte tri roky? Fico si to želá, problémový však môže byť aj Hlas-SD

Každému hlasovaniu v parlamente musí predchádzať pevná dohoda koaličných strán, aby sa nezopakovali už niekoľkokrát opakované problémy so získaním nevyhnutných 76 hlasov. Už sme si zvykli, že rebelujúcimi sú traja poslanci z Národnej koalície, ale v posledných dňoch sa objavil problém aj s nespokojným poslancom za Hlas-SD. Vydrží to nasledujúce tri roky?

Koalícia sa zmieta v problémoch

Neubehol ani rok od volieb a vládna koalícia, ktorá sľubovala, že v krajine nastane pokoj a nezopakuje sa situácia z čias Igora Matoviča, sa zmieta v podobných problémoch.

Najprv nastal spor medzi Hlasom-SD a SNS okolo obsadenia postu predsedu parlamentu a neskôr sa k tomu pridali aj poslanci okolo Rudolfa Huliaka. K tomu sa občas pripletie aj niekto nespokojný z Hlasu-SD a zrazu nastane vážny problém.

Premiér Robert Fico sa najprv tváril, že sa ho to netýka, lebo jeho strana Smer-SD je jednotná a zákony, ktoré navrhne vláda, sa aj keď horko-ťažko, schvaľujú. Ukázalo sa však, že problém šéfa kabinetu nie je taký jednoduchý, ktorý zvládne vyriešiť ľavou zadnou a musel aj sám zakročiť.

Neviem však, či nie je neskoro. Vyhrážaním sa, že rebelov bude sledovať aj tajná služba, určite neprispieva k upokojeniu situácie.

Želanie premiéra sa nemusí splniť

Premiér si samozrejme želá, aby koalícia vydržala celé štyri roky, ale ani v radoch koalície nie sú všetci presvedčení, že sa to podarí.

Názory sú však rozdielne nielen v koalícii, ale aj v opozícii. V koaličných stranách sa objavujú hlasy, že takto sa nedá vládnuť, lebo tŕpnuť pri každom hlasovaní nie je určite príjemné. Bude stačiť, ak niekto ďalší nespokojný, ktorý bude mať svoje podmienky na schválenie niektorého zákona, a môže to priniesť neprekonateľné problémy.

V Smere-SD sú však presvedčení, že sa všetko upokojí a koalícia bude mať nielen 76, ale dokonca aj 78 či 79 hlasov. Počítajú totiž s tým, že si to SNS a „huliakovci“ vyriešia a zasa bude všetko po starom. Samozrejme, vyžadovalo by si to určité ústupky a je otázne, ktorá z týchto dvoch strán bude ochotná sa „podvoliť“.

Prekvapujúco, ani v opozícii nie sú v tejto otázke jednotní. Predseda KDH Milan Majerský pre portál sita.sk skonštatoval, že je len otázka času, kedy táto vláda „kľakne“. Poslanec za matovičovo hnutie Slovensko Gábor Grendel je zasa toho názoru, že sa dá vládnuť so 76 hlasmi, ale lídri koalície by mali byť aktívnejší v parlamente, vrátane premiéra Fica.

Problémový môže byť aj Hlas-SD

Za súčasnú koaličnú krízu všetci obviňujú členov Národnej koalície, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke SNS.

Požiadavka, dostať sa do čela ministerstva životného prostredia určite nie je priechodná, lebo súčasný minister Tomáš Taraba ma plnú podporu národniarov a je známe, že jeho vzťahy s Huliakom sú na bode mrazu. Či sa rebeli uspokoja s menej atraktívnymi postami vo vládnom kabinete nie je známe, hovorí sa však, že sa na tom pracuje a možno stiahnu chvost, lebo je predsa lepšie „mať vrabca v hrstí ako holuba na streche“.

Problém však môže nastať v radoch ďalšieho koaličného partnera. Z radov koaličných strán prenikli informácie, že v Hlase-SD nevládne „idylka“. Začalo sa to pri hlasovaní o odvolávaní Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu a pokračovalo napríklad pri schvaľovaní zákona o športe. Ako sa to skončí ešte nevieme, ale jasné je, že aj niektorí z toho „košiara“ majú dosť diktátu, čo a kedy majú v pléne parlamentu podporiť.

Nejde pri tom iba o samotné hlasovania, ale niektorí sú nespokojní, ako rebeluje Samuel Migaľ, iní zase, ako sa správa predseda strany Matuš Šutaj Eštok, ktorý podľa nich slepo plní to, čo mu premiér Fico prikáže.

Samozrejme, ešte je tam aj skupina, ktorá videla sklamanie, že sa rozlúčili so Smerom-SD a nedosiahli vo voľbách pozíciu, aby oni diktovali, čo bude v krajine. Podľa nich by možno bolo dobré zase uvážiť, či sa nevrátiť do materskej strany. Nie je však isté, že ich tá chce späť, lebo má dosť vlastných „hladných úst“, ktoré treba „nachovať“.

Nikto nevie, ako sa situácia vyvinie, ale je isté, že to nebude tak rýchlo. Závisieť to bude aj od vývoja volebných preferencií koaličných strán.