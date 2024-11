Týždeň očami Pavla Urbana: Fico je jedným z najdôležitejších a najväčších svetových lídrov

Titulok zrejme mnohých prekvapil, ale nevymyslel som ho ja. „Mám výnimočnú česť, že môžem rokovať s Robertom Ficom, jedným z najdôležitejších a najväčších svetových lídrov,“ uviedol srbský prezident Aleksandar Vučić počas nedávnej návštevy slovenského premiéra v Belehrade. Z uvedeného vidno aký rešpekt vyvoláva Fico v zahraničí, teda aspoň v krajinách, kde je pri moci osoba podobná jeho zmýšľaniu.

Ficova zhoda s Vučićom vo všetkom

Podobné komplimenty slovenský premiér veru dostane málokedy. Určite sa mu dobre počúvali, aj keď vyšli z úst prezidenta, kde demokracia nie je práve na „najvyššej“ úrovni.

Srbsko sa síce snaží dostať do Európskej únie, ale tá mu každoročne niečo vyčítať, či už sú to sloboda médií, problémy so súdnictvom, s mimovládkami atď. Hodnotenia, ktoré iste nepotešia, ale pozrime sa k nám.

Sme svedkami, že sa čoraz častejšie hovorí o obmedzovaní slobody médií. Objavili sa aj niektoré iniciatívy urobiť poriadok s niektorými mimovládnymi organizáciami a kritika politikov na účet nestrannosti sudcov je častá. Samozrejme, porovnávať sa so Srbskom v týchto oblastiach, sa určite nemôžeme, lebo tam je to omnoho brutálnejšie.

Dve európske čierne ovce

Dôležité je, že sme z informácií srbských médií dozvedeli, že Vučić a Fico sa zhodli vo všetkých oblastiach, lebo Slovensko nechce uznať Kosovo, sú proti sankciám voči Rusku a obaja lídri sa chystajú na budúci rok navštíviť Moskvu.

Z uvedeného vidno, že postoje slovenského premiéra a srbského prezidenta sú rovnaké, otázne však je, či je to v prospech každej z týchto krajín. Srbsko sa asi tak skoro do Európskej únie nedostane a ktohovie, či by sa tam dostalo aj Slovensko, keby sa takto správalo pred rokom 2024, keď sme sa členom Únie stali.

Srbský prezident Aleksandar Vučić na tlačovej konferencii po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom v Belehrade (21. november 2024). Foto: SITA/AP.

Reakcie v tejto balkánskej krajine na stretnutie oboch lídrov boli rôzne. Od pochvál v „prorežimových“ médiách až po kritiku, že sa ich prezident stretáva s osobami podobnými jemu.

Najlepšie to možno vystihuje jeden komentár pod internetovým článkom, kde sa konštatuje, že im ešte chýbajú maďarský premiér Orbán a turecký prezident Erdogan. Oveľa krutejší bo komentár, že sa „stretli dve európske čierne ovce, ktoré sú všetkým cez hlavu, aby sa vzájomne kŕmili a povzbudzovali“.

Slovensko nevyužíva šancu v Srbsku

Jednou z dôležitejších oblastí stretnutia boli samozrejme aj ekonomické témy. Obaja lídri skonštatovali, že spolupráca v tejto oblasti sa môže zlepšiť a pomôcť v tom by mohlo aj ekonomické fórum asi stovky podnikateľov, ktoré sa uskutočnilo v tom čase v Belehrade.

Slovensko bolo vždy priateľské voči Srbsku a ukázalo to neraz aj v minulosti. Ešte počas éry Slobodana Miloševića, keď na Srbsko boli uvalené medzinárodné sankcie, sa v Bratislave stretli významné osobnosti vtedajšej opozície, lebo doma to nemohli.

Po zmene režimu sa veľa hovorilo práve o šance Slovenska v ekonomickej oblasti, ako sa zapojiť do obnovy zruinovanej krajiny, ale žiaľ okrem slov som o väčších akciách slovenského hospodárstva nepočul. Nabehli tam ihneď iní a my sme akoby čakali, čo nám zostane.

Teraz v tejto balkánskej krajine prebieha veľký investičný cyklus, ale nepočujem, že sú tu aj niektoré významnejšie slovenské podniky. Možno táto návšteva bude príležitosťou, aby sme sa do tohto zapojili, ale obávam sa, že všetko zostane iba pri slovách a vzájomných pochvalách dvoch lídrov. Im to možno stačí, aby si uspokojili vlastné ego…