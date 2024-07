Týždeň očami Pavla Urbana: Disharmónia Fica a Pellegriniho. Je to realita alebo iba hra pred voličmi?

Za sebou máme ďalší výročný samit lídrov členských krajín NATO. Jeho výsledkom je jednotná podpora Ukrajine vo vojne s Ruskom a členovia aliancie rozhodli aj o ďalšej vojenskej pomoci pre túto krajinu.

Za závery hlasovalo aj Slovensko, ktoré reprezentovali prezident Peter Pellegrii, minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák. Premiér Robert Fico akoby nevedel s čím súhlasili dvaja členovia jeho vlády a znovu začal oponovať.

Podporí Slovensko členstvo Ukrajiny v NATO?

Podľa generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga samit potvrdil, že ak Ukrajina bude pokračovať v nevyhnutných reformách, členské štáty Aliancie ju budú podporovať na jej nezvratnej ceste do NATO. Takýto záver podporili aj členovia slovenskej delegácie.

Všetko by bolo v poriadku, keby v zápätí premiér Fico nezverejnil video, v ktorom hovorí, že vstup Ukrajiny do NATO by bolo zárukou tretej svetovej vojny. Dodal, že Smer a jeho poslanci nebudú v Národnej rade súhlasiť s členstvom Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii.

Tieto jeho slová vyvolali prinajmenšom zmätok, lebo akoby nevedel, čo sa vlastne vo Washingtone schválilo aj za podpory Slovenska.

Nemôžem veriť, že všetky pripravované rozhodnutia samitu neboli predtým prekonzultované aj s premiérom, a preto nie je jasný jeho postoj. Možno však ide iba o hru pred voličmi, tak ako to bolo aj niekoľkokrát doteraz.

Pred vlastnými voličmi už viackrát odmietal niektoré postoje Európskej únie, ale nakoniec na samitoch ich potichu podporil. Predpokladá možno, že občania nebudú sledovať nudné rokovania v Bruseli alebo Washingtone, ale si radšej pozrú jeho prejav, v ktorom im povie čo je vlastne pravda.

Samozrejme, pravda iba pre domáce použite, lebo akoby teraz vypadal, keď napríklad pred voľbami odmietal dodávku akýchkoľvek zbraní na Ukrajinu, lebo vraj len predlžujú vojnu a teraz zrazu, radi ich tam radi predáme.

Zbrane áno, alebo nie?

Spojenci v NATO sa dohodli aj na vyčlenení 40 miliárd eur pre vojenskú pomoc Ukrajine na najbližší rok. Ako som už povedal, Slovensko s tým súhlasilo, ale podľa ministra obrany Kaliňáka naša pomoc aj naďalej bude mať výlučne humanitárnu a nesmrtiacu povahu.

Ešte pred voľbami predseda Smeru-SD Fico tvrdil, že pokiaľ bude strana Smer-SD v novej vláde, nedovolí vyviesť ani jediný náboj na Ukrajinu. „Zbrane len predlžujú vojnový konflikt, ktorý nemá vojenské riešenie. A bude o státisíce mŕtvych ľudí viac. Bez zmeny postoja Ruskej federácie k tomu, čo sa dnes na Ukrajine deje,“ vysvetľoval.

Najnovšie správy však hovoria niečo iné. „Hovorili sme o možnosti ďalších kontraktov pre slovenský vojenský priemysel, kde sa ukazuje, že rozhodnutie aj vlády Slovenskej republiky a súkromného investora navýšiť kapacity pri výrobe munície alebo hlavní, alebo pri znásobení produkcie našich zbraňových systémov ako Zuzana a iné, sa ukazuje ako veľmi efektívne, pretože je extrémny záujem od viacerých členských krajín o dodávky našich zbraňových systémov alebo munície,“ uviedol prezident Peter Pellegrini po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Prečo zrazu zmena? No jednoducho zbrojársky priemysel Slovenska je, podobne ako všade vo svete, veľmi vplyvný. Ak k tomu dodáme, že spolumajiteľmi takýchto podnikov sú údajne blízki s ministrom obrany, tak sa netreba diviť obratu o 180 stupňov. Peniaze sú predsa silnejšie, ako sľuby a vlastne kto by si na ne pamätal.

A čo volič? Ten možno ešte stále počúva slová Roberta Fica z predvolebnej kampane a vôbec nevie, že je už teraz všetko inak. Čakať bude na ďalšie sľuby pred ďalšími voľbami.