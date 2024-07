Vstup Ukrajiny do NATO závisí od súhlasu všetkých členských krajín, Pellegrini sa so Zelenským rozprával aj o munícii (video+foto)

Ukrajina môže vstúpiť do NATO len za predpokladu, že budú súhlasiť všetky členské krajiny a budú splnené podmienky. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po rokovaní s lídrami NATO a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na samite NATO vo Washingtone.

Ako Pellegrini uviedol, budúcnosť Ukrajiny bola jedným z hlavných bodov záveru washingtonského samitu, s ktorým SR súhlasila.

Otvorený rozhovor so Zelenským

Pellegrini mal aj bilaterálne stretnutie s ukrajinským prezidentom, pričom slovenská delegácia bola prvou delegáciou, s ktorou sa stretol. Od nástupu do funkcie prezidenta SR to bolo už druhé Pellegriniho stretnutie so Zelenským.

„Mali sme veľmi otvorený a priamy rozhovor bez nejakých diplomatických omáčok okolo, pretože myslím si, že tak sa majú dvaja susedia dokázať rozprávať. Hovorili sme o situácii na vojnovej línii, pýtal som sa prezidenta, aká je situácia v jednotlivých častiach frontu a ako vidí budúci vývoj,“ priblížil Pellegrini.

Navýšenie kapacít pri výrobe munície

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) informoval ukrajinského prezidenta a členov vlády o všetkých aktivitách v súvislosti s logistikou, opravou poškodenej ukrajinskej techniky, ktorá sa na Slovensko vracia z frontu a hovorili aj o možnosti ďalších kontraktov pre slovenský vojenský priemysel.

„Tu sa ukazuje, že rozhodnutie aj vlády SR a súkromného investora navýšiť kapacity pri výrobe munície, hlavní a znásobení produkcie zbraňových systémov je veľmi efektívne. Je extrémny záujem od viacerých členských krajín o dodávky našich zbraňových systémov a munície,“ doplnil Pellegrini a podotkol, že Slovensko dokáže dnes možno saturovať aj značnú časť českej iniciatívy na muníciu pre Ukrajinu.

Slovensko teda aj napriek tomu, že neprispelo do zbierky na muníciu finančne, prispieva svojimi kapacitami.

Realita je dôležitejšia ako gestá

„Jasne som ukrajinskému prezidentovi povedal, že realita je dôležitejšia ako gestá, sľuby a rôzne statementy. Sľúbiť môže hocikto hocičo, ale dôležitejšie je, či je schopný niečo vyrobiť, niečo dodať,“ dodal Pellegrini, ktorý zároveň informoval o zámere oficiálne navštíviť Ukrajinu, pravdepodobne na jeseň v závislosti od aktuálnej situácie.

Zelenský sa informoval aj o zdravotnom stave premiéra Roberta Fica (Smer-SD) po atentáte.

Slovensko vyjadrilo plnú podporu

Ako ďalej prezident informoval, 32 členských krajín prijalo všetky závery, ktoré sú hlavným výstupom washingtonského samitu. Slovensko spolu s ostatnými 31 krajinami vyjadrili tomuto dokumentu plnú podporu. Pellegrini vo svojom vystúpení deklaroval aj ochotu a pripravenosť Slovenska podporiť vytvorenie nového finančného balíka pod gesciou NATO.

„Slovensko doň bude musieť prispieť sumou blížiacou sa k 105 miliónom eur. Slovensko do tejto sumy môže započítať akékoľvek aktivity, ktoré slovenská vláda alebo ministerstvo obrany vykonajú vo vzťahu ku krajine a NATO. Našou podmienkou je, že si túto sumu budeme môcť započítať aj do výdavkov na investície do obrany, ktoré sa potom vykazujú vo forme percenta HDP,“ spresnil Pellegrini a súčasne informoval, že Slovensko v tomto roku dosahuje už splnenú hranicu výdavkov do obrany na úrovni dvoch percent HDP, a dokonca ju mierne prekračuje.

Pellegrini aj v prítomnosti prezidenta Spojených štátov zopakoval potrebu dobudovania systému protivzdušnej obrany na území Slovenska, pretože krajina dnes nie je schopná reagovať na prípadný útok či zatúlanú raketu.