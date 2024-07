Smer-SD nepodporí členstvo Ukrajiny v NATO, podľa Blanára je najdôležitejšie začať mierové rokovania

Smer-SD v parlamente nepodporí členstvo Ukrajiny v NATO. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pre médiá po skončení samitu NATO vo Washingtone. Ako uviedol, pre Slovensko bolo v rámci záverov samitu dôležité konštatovanie, že o budúcom členstve Ukrajiny v NATO musia rozhodnúť všetky členské krajiny a musia byť splnené všetky podmienky.

Nový text rešpektuje postoj Slovenska

„Každá krajina má priestor na to, aby vyjadrila svoj postoj,“ uviedol Blanár. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) doplnil, že sa podarilo, aby v texte bola oproti pôvodnému zneniu práve podmienka súhlasu všetkých krajín a splnenia všetkých podmienok.

Takáto verzia znenia už podľa Kaliňáka rešpektovala postoj SR a aj iných krajín. Pred tým to podľa jeho slov v texte o členstve Ukrajiny v NATO nebolo.

„Podarilo sa to vyrokovať ešte pred samotným otvorením samitu. Predtým tam bol určitý text, ktorý hovoril o tom, že už existuje záväzok o pristúpení Ukrajiny do NATO bez ďalších odkazov na ostatné veci. Ako by sme sa de facto bavili o určitej pozvánke, s ktorou by mali všetci súhlasiť. To sme v tomto znení nemohli podporiť, a preto došlo k tejto úprave,“ priblížil Kaliňák.

Blanár vyhlásil, že nateraz je najdôležitejšie začatie mierových konaní. „Preto ma aj potešilo vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že sú pripravení zorganizovať ďalší mierový samit, ale už za účasti Ruska,“ povedal Blanár, podľa ktorého majú mierové rokovania zmysel len vtedy, ak sú za účasti najväčších hráčov.

Schopnosť kolektívnej obrany

Blanár sa vyjadril aj k aliančnej schopnosti kolektívnej obrany. Ako uviedol, nie je možné odstrašiť útočníka na členskú krajinu, napríklad Slovensko, keď samo nie je dostatočne chránené.

„Dodnes nemáme protivzdušnú ochranu. Nemáme dokonca ani vlastné lietadlá, ktoré by chránili vzdušný priestor. Zistili sme množstvo nedostatkov, ktoré je potrebné do budúcna vylepšiť. Preto sme legitímne požiadali budúceho generálneho tajomníka NATO, aby sa zaoberal týmito významnými otázkami krajín východného krídla, medzi ktoré patrí aj SR,“ uviedol Blanár s tým, že je potrebné riešiť to, ako Slovensku zabezpečiť protivzdušnú obranu a infraštruktúru v prípade, že by došlo k úmyselnému alebo neúmyselnému útoku na Slovensko.

Kaliňák doplnil, že ak chce NATO reprezentovať odstrašenie, musí byť schopné zabezpečiť pre svoje členské krajiny adekvátnu protivzdušnú ochranu. Minister obrany predpokladá, že sa to bude diať v najbližších mesiacoch.