Týždeň očami Pavla Urbana: Čaká nás možno búrlivá jeseň. Opozícia akoby nevedela, čo má robiť

Po letnej prestávke sa poslanci už o niekoľko dní znovu vrátia do svojej namáhavej práce a začnú riešiť problémy, aby prispeli k lepšiemu blahobytu občanov. Aspoň by tak malo byť, ale už teraz je jasné, že začnú riešiť problémy, ktoré si sami vytvorili.

V programe, je totiž niekoľko návrhov, ktoré môžu značne vplývať na finančnú stabilitu krajiny. Všetko by to pekne zmietli zo stola, keby šlo o návrhy opozície, ale tentoraz sa do všetkého zaplietol najmenší koaličný partner. Opozícia akoby bola zaskočená a zatiaľ mlčí.

Kamenický má hlavu v smútku

Andrej Danko a jeho poslanci pokračujú vo vlastnej hre. Po návrhoch zákona a štátnej vlajke, alebo o tom o čom sa smie hovoriť v školách, prišli na rad oveľa závažnejšie kroky, ktoré určite dajú do pozoru nielen ministra financií Ladislava Kamenického, ale možno aj samotného Roberta Fica.

Premiér sa pri posledných aktivitách SNS, napríklad na ministerstve kultúry alebo životného prostredia, pravdepodobne iba usmieval, lebo jeho pozíciu to nijako neohrozovalo. Najnovšie návrhy z dielne národniarov ho však možno prinútia, aby „buchol po stole“ a povedal „tak chlapci už toho bolo dosť“.

Doterajšie návrhy dráždili predovšetkým stranu Hlas-SD, ale teraz už musia mať obavy aj jeho ministri. Preto neprekvapuje, že ostatná koaličná rada sa skončila protestom lídra národniarov, keď sa vraj neakceptovali jeho návrhy v oblasti financií.

Návrh na nezdanenie časti 13. a 14 platu alebo viazanie minimálneho dôchodku na priemernú mzdu si určite vyžiadajú výpadok v štátnom rozpočte možno aj v stovkách miliónov eur. K tomu treba ešte pripočítať povinný príspevok na športové aktivity detí alebo oslobodenie od daní pre trénerov do určitej výšky príjmov. Zarmútilo to predovšetkým „financministra“, ktorý dostal neľahkú úlohu, ako ušetriť viac ako miliardu eur s tým, aby to priamo nepocítili občania a teraz je na stole nový problém.

Národniari sa ani nepokúšali nájsť spôsob, ako zaplátať dieru v rozpočte po ich návrhoch, ale jednoducho iba konštatujú, že to bude mať dopad na zvýšenie výdavkov v štátnom rozpočte. Určite neľahká úloha pre celú koalíciu a predovšetkým pre najsilnejšiu stranu, ktorá si zobrala financie do vlastných rúk.

SNS samozrejme neustále zdôrazňuje, že je ich prioritou stabilita vládnej koalície, aby vydržala cele štyri roky. Ja si osobne myslím, že aj vydrží, ak bude Andrej Danko zvolený za predsedu parlamentu, potom by sa určite ľahšie našla zhoda a niektoré návrhy by možno poslanci predsa len stiahli s vysvetlením, že im predsa ide o tú stabilitu. Samozrejme, loptička sa znovu presunie na Hlas-SD, ktorý má povedať či trvá na svojom šéfovi zákonodarného zboru. Ako by to ale vysvetlili svojim voličom neviem.

Opozícia akoby zaspala

Nezhody vo vládnej koalícii by mali byť živnou pôdou pre opozíciu, aby ich viac rozdúchala a ukázala, že koaličným partnerom ide predovšetkým o funkcie a nie o osud krajiny. Svoju pozornosť doteraz venovala predovšetkým problémom, ktoré veľmi netrápia občanov.

Úprimne, neviem si predstaviť koľkých trápi, kde treba vyvesiť štátnu vlajku, mimochodom v USA ich majú vztýčené takmer pred každým domom počas sviatkov. Alebo, ktorý riaditeľ kultúrnej inštitúcie bol vymenený, keď aj tak sa menia riaditelia takmer pri každej zmene vládnej moci.

Nehovorím, že to nie sú oprávnené protesty, ale teraz by sa mali zamerať predovšetkým na to, čo sa bude týkať všetkých občanov.

Určte by každý chcel, aby mu mesačne pribudlo viac peňazí na účet. Ale treba vysvetliť, čo by to znamenalo pre budúcnosť krajiny. Na druhej strane, ak by bol Fico v opozícii pravdepodobne by neváhal podporiť všetky nezmysli len preto, aby sa dostal k moci.

Súčasná opozícia predsa musí ukázať, že nie je ako Fico a možno aj tým prispeje k tomu, aby nespokojnosť vo vládnej koalícii pokračovala.