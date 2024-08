Týždeň očami Pavla Urbana: Danko chce ísť do ulíc. Meteorológovia pozor

Predseda národniarov Andrej Danko prišiel s novým nápadom. Tentoraz chce navrhnúť, aby vládna koalícia vyzvala svojich priaznivcov na svoj vlastný protest. Malo by sa tým ukázať opozícii, že aj oni majú podporu medzi občanmi. Podobné vládne protesty sa nie vždy vydarili, príkladom môže byť zahraničie.

Danko na čele kolóny v boji o percentá

„My navrhneme na koaličnej rade protest koalície. Prečo by sme aj my neukázali, ak to bude pokračovať, že my máme svoju podporu,“ konštatoval Danko na tlačovej besede a dodal, že nevidí dôvod, aby aj oni neurobili jeden kultivovaný a slušný protest.

Protest znamená prejav nesúhlasu, takže som nepochopil, proti čomu chce vláda protestovať, keď má všetku moc vo vlastných rukách. Mal by to byť pravdepodobne protest proti protestom. Je to zvláštne, ale samozrejme aj to sa dá urobiť.

Je jasné, že vo vládnej koalícii už musia byť frustrovaní z tisícov protestujúcich v uliciach počas uplynulých niekoľko mesiacov. Prečo si neurobiť aj vlastnú šou. Problematické však je, čím „navnadiť“ občanov, aby do ulíc prišli.

Opozícia protestuje proti krokom vládnych strán a občania jej v uliciach takto dávajú podporu. S čím však príde vládna koalícia? S heslami na podporu Martiny Šimkovičovej alebo Borisa Suska? Neviem si veľmi dobre predstaviť tisíce občanov, ktorí prídu do ulíc s heslami „Nedáme si Martinu“, alebo „Boris len tak ďalej“. To by asi nebolo pravým motívom, ale možno sa mýlim.

Na čele kolóny by samozrejme stál Andrej Danko s premiérom Robertom Ficom a možno aj prezidentom. O čo vlastne Dankovi ide? Samozrejme, na protesty opozície on úplne kašle, ale trápi ho nízka podpora krokov jeho vlastných nominantov vo verejnosti. To sa potom odzrkadľuje aj na preferenciách strany a možno chce takto ukázať, že podporu vlastne má.

Najlepšie by to mohol dokázať keby samostatne zvolal protest bez pomoci koaličných partnerov. Vtedy by sa videla skutočná sila je strany. Veľmi dobre vie, že by tu možno zažil fiasko.

Koalícia môže dostať ľudí do ulíc

Skúsenosti s podobnými akciami majú predovšetkým v Srbsku. Prezident Aleksandar Vučić je známy, že má rad keď mu ľudia tlieskajú a preto sa jeho pobočníci snažia zorganizovať podporu, ktorá musí byť masová. Aj sa im to darí, ale akým spôsobom?

Pred rokom bol Belehrad okupovaný občanmi, ktorí akože prišli vyjadriť podporu prezidentovi. Ten, kto nevie spôsob ako sa tam dostali, by bol určite oduševnený takou podporou.

Pozrime sa však, ako to dosiahli. Celý štátny aparát bol zapojený do organizácie zhromaždenia. Podľa správ tamojších médií zdravotné strediská v celej krajine pracovali v minimálnom režime, zamestnanci vo verejnom sektore a štátnych podnikoch museli v ten deň nasadnúť do autobusov a ísť do Belehradu.

Pre nedostatok autobusov boli zrušené žiacke výlety a všetky mali byť k dispozícii organizátorom mítingu bez ohľadu, či šlo o štátne alebo súkromné podniky. Dokonca si vraj museli požičiavať autobusy z Kosova. Každý účastník mal podľa správ dostať jedlo a nápoje a niektorí aj diéty. Míting by sa pravdepodobne vydaril, keby nezačal lejak a všetci sa rozbehali k autobusom.

Takto je to v Srbsko. Neviem, či niečo podobné plánuje aj Danko, ale pochybujem, že by ľudia na Slovensku s takýmto spôsobom vyjadrenia podpory vláde súhlasili. Samozrejme, meteorológovia by museli byť v strehu, aby sa nedajbože nestalo to, čo v Belehrade. Vieme, že meteorológovia v Budapešti mali s nepresnou prognózou veľké problémy, lebo plán na niečo podobné sa pre zlé počasie nevydaril.