Týždeň očami Pavla Urbana: Bude Korčok drahou nevestou alebo pôjde vlastnou cestou

Od prezidentských volieb uplynuli už štyri mesiace a neúspešný kandidát Ivan Korčok stále neoznámil rozhodnutie, akou cestou chce ísť v budúcnosti. Pred niekoľkými dňami sa zmohol iba prezradiť, že v politike mieni aj naďalej pokračovať, ale bez náznaku, ako to chce urobiť. Existujú vlastne iba dve možnosti: pripojiť sa k jednej z existujúcich strán alebo ísť vlastnou cestou a vytvoriť nový politický subjekt.

Márnomyseľnosť politických lídrov je veľká

Tesne po voľbách a získanej dôvere viac ako milión a dvestotisíc voličov všetci očakávali, že Korčok s politikou nekončí. Otázne však bolo, kam jeho cesta bude viesť. Sám dlho nechával voličov v napätí a ani začiatkom augusta sme sa nič nového nedozvedeli, ak neberieme jeho vyhlásenie, že s politikou nekončí. Pre voličov je to stále málo a mnohí nechápu jeho dlhé kalkulovanie.

Bolo jasné, že sa prikloní k jednej z opozičných strán alebo zúročí svoju popularitu a založí vlastnú. Pozrime sa najprv na prvú možnosť. Strany, ktoré by prichádzali do úvahy, sa už otriasli z volebnej porážky a niektoré aj s novými lídrami sa hrajú na vlastnom piesočku. Preferencie majú viac-menej stabilné, ak nerátame Matovičovo hnutie Slovensko, ktoré zatiaľ akoby nejavilo záujem niečo meniť.

Samotný Korčok netajil, že rokuje s lídrami Progresívneho Slovenska, SaS alebo stranou Demokrati. Z prieskumu, ktorý si dal urobiť je jasné, že by každej z nich prispel nemalým percentom v prípadných voľbách, ale zatiaľ ďalšie dve by oslabil, lebo voliči by sa vlastne iba presunuli od jednej strany k druhej. Samozrejme, je v tom dilema ako nepoškodiť postavenie súčasnej opozície.

Zatiaľ nevieme, aké sú ambície samotného Korčoka v prípade vstupu do niektorej z uvedených strán, ale ťažko by sa uspokojil s radovým členstvom. Niektoré mu dokonca núkali aj miesto volebného lídra alebo aby sa dokonca postavil do ich čela. Vtedy sa nechcel vyjadrovať a teraz to bude možno ešte ťažšie.

Všetci dobre poznáme márnomyseľnosť politických lídrov u nás. Málokedy predseda dobrovoľne odstúpi a často sa po boji o líderstvo zrodila nová politická. Prekvapením bolo vyvodenie politickej zodpovednosti po voľbách pred rokom, keď miesto predsedov opustili Eduard Heger a Richard Sulík. Preto aj prípadné líderstvo Ivana Korčoka v niektorej z uvedených strán je veľmi otázne. Nechajme sa však prekvapiť a trpezlivo čakajme, aké bude konečné rozhodnutie

Založiť vlastnú stranu nie je ľahké

Do riadnych parlamentných volieb sú ešte takmer tri roky, čo je dosť na etablovanie sa nového politického subjektu. Korčok má ešte stále popularitu u ľudí, ale spomienky časom vyblednú a neskôr to bude mať oveľa ťažšie.

Otázne je, ako chce aj pripadnú stranu postaviť, či na vlastnej osobe, alebo aj s programom, ktorým osloví voličov. V prvom prípade existujú obavy, že po prvom neúspechu by strana možno skončila ako tie v minulosti, ktoré boli akoby založené na jedno použitie.

Korčok je predsa oveľa skúsenejší od ich vtedajších lídrov a určite by si dal vypracovať program ,ktorý by mal hlavu aj pätu, ale tým by určite zasiahol do voličskej základne súčasnej opozície, ktorá by sa zrazu stala jeho súperom. Ukázal to aj spomínaný prieskum, že by sa niektoré strany dostali pod hranicu voliteľnosti.

Niekto môže povedať, že každá strana bojuje za seba, ale treba sa pozrieť, či jej cieľom je iba sa dostať do parlamentu, alebo zmeniť súčasnú situáciu v krajine. Korčok sa tvári, že práve toto je jeho snaha, ale uvidíme čo nakoniec urobí. V hre je veľa, nie len pre neho, ale možno aj pre cele Slovensko.