Trump alebo Harrisová, čo bude lepšie pre nás? Niektoré odpovede poslancov vás prekvapia (video)

Donald Trump alebo Kamala Harrisová? Americkí voliči už v utorok 5. novembra rozhodnú o tom, kto zasadne do Bieleho domu a nastolí smerovanie a charakter politiky v USA, ale aj na celom svete zmietanom viacerými horúcimi vojenskými konfliktmi a ekonomickou nestabilitou.

Výsledok amerických prezidentských bude mať dopad aj na Slovensko, či už v podobe možnej obchodnej vojny, vplyvu na pokračovanie ruskej agresie na Ukrajine, stabilitu medzinárodných vzťahov alebo na bezpečnostné záruky našej krajiny.

Spýtali sme sa šiestich poslancov slovenského parlamentu

aké očakávajú rozuzlenie prezidentského súboja v USA

koho víťazstvo by bolo lepšie pre Slovensko

A v anketách pod názormi poslancov môžete aj vy zahlasovať, či očakávate víťazstvo Kamaly Harrisovej alebo Donalda Trumpa a ako by ste volili, ak by ste mohli hlasovať v amerických prezidentských voľbách.

Michal Šimečka (PS)

Kto zvíťazí, nevie v tejto chvíli nikto. Bude to extrémne tesné. Americká spoločnosť je silno polarizovaná, čiže rozhodne pár tisíc hlasov v niekoľkých štátoch, Pensylvánia, Michigan, Wisconsin a podobne, to sa nedá odhadnúť. Pre Slovensko aj pre svet by bolo lepšie, ak by zvíťazila Kamala Harris.

Z toho jednoduchého dôvodu, ktorý je, že Donald Trump podporuje diktátorov, sám sa pokúsil o puč, o zvrátenie výsledkov volieb v roku 2020. Je to jeho druhý mandát, ktorý by, obávam sa, mohol spôsobiť veľkú globálnu nestabilitu, lebo vieme, že si dobre rozumie aj s Putinom a podobnými.

Ak by som mohol v amerických voľbách voliť, tak volím Kamalu Harris.

Samuel Migaľ (Hlas-SD)

Našťastie sa nemusím rozhodovať v týchto voľbách, pretože nie som Američan, ale hrdý Slovak. Na druhej strane samozrejme vnímam to, že USA ovplyvňujú globálnu politiku a na to bude mať vplyv aj výsledok voľby v Spojených štátoch. Vnímam samozrejme na jednej strane argumentáciu a kampaň Donalda Trumpa, na druhej strane Kamaly Harrisovej.

Momentálne som niekde v strede a nie som úplne vyhranený na jednu či druhú stranu. Viac som bol, keď bol ešte v kandidatúre Joe Biden. Tam som sa skôr prikláňal k Donaldovi Trumpovi. Sám som zvedavý na tie záverečné debaty v Spojených štátoch. Potom sa rozhodnem, ku komu by som sa priklonil.

V každom prípade, jeden argument, ktorý u mňa vyhráva v prospekt Donalda Trumpa, je, že je garantoval a argumentoval, že v prípade, že by sa stal prezidentom, tak ukončí vojnu na Ukrajine alebo prispeje výrazným podielom k ukončeniu vojny na Ukrajine. Toto je pre mňa zásadná otázka, ale chcem vidieť ešte aj tie závery tých debát a potom sa budem vedieť definitívne rozhodnúť, ku komu by som sa priklonil.

Branislav Gröhling (SaS)

Veľmi ťažko sa odhaduje, že ako dopadnú voľby v Amerike, lebo aj v rámci prieskumov sa to tak niekde láme. Niekde to víťazstvo pripisujú Donaldovi Trumpovi, niekde Kamale Harris.

Preto sa mi ťažko k tomu aj vyjadruje. Možno väčšina či už médií, alebo aj takých výrazných osobností, nie že podporuje, ale dáva svoj názor, že to bude práve Trump. Tak uvidíme za pár dní, že ako to dopadne. Čo sa týka nejakej mojej preferencie, ja by som nebol rád, keby to bol Donald Trump.

Myslím si, že vtedy je výraznejšia možnosť nejakej destabilizácie alebo podpory práve politikov typu Donalda Trumpa aj v Európe. Takže to víťazstvo by malo patriť Kamala Harris a ona by to nejakým spôsobom zastabilizovala a vyslala signál smerom k upokojeniu situácie v Európe.

Roman Michelko (SNS)

Čo sa týka odhadov výsledkov, budú veľmi tesné, to je jasné. Rozhodnú tie tzv. swing štáty. Podľa mňa, kto vyhrá v Pensylvánii, bude prezidentom. Rozdiely sú 0-2, 0-3 %. Na počet hlasov to vyhrá Kamala Harris.

Na počet elektorov alebo voliteľov je to neisté. Tiež podľa posledných predikcií by to veľmi tesne mohla dať, ale hovoriť o nejaké rigorózne predikcie je veľmi ošemetné. Čo sa týka toho čo je lepšie pre Slovensko, nie je to zásadný rozdiel. Kamala Harris je viac predvídateľná a Trump je menej predvídateľný.

Myslím si, že zásadnejší dopad to bude mať pre Ukrajinu. Tam je vysoká pravdepodobnosť, že keď bude Trump a Vance, tak miera podpory bude podstate nižšia.

V prípade Kamaly Harris to pôjde rovnako, inak nevidím nejaké zásadné zmeny, možno nejaké colné veci. Obchodná vojna s Čínou bude asi v oboch prípadoch, ale bude výraznejšia, keď bude Trump. Takže ťažko povedať, ale nejakým zásadným spôsobom sa pre nás nič nezmení, či bude prezidentom jeden alebo druhý.

Milan Majerský (KDH)

Ja ako predseda Kresťanskodemokratického hnutia by som jednoznačne podporoval kandidáta za republikánsku stranu. Samozrejme, Donald Trump nie je ten možno najlepší zo všetkých kandidátov, ale konzervativizmus by mal prevládať aj v USA. Či to prispeje k upokojeniu konfliktu, ktorý je na Ukrajine, ako Donald Trump sľubuje nielen Amerike, ale aj celému svetu, že je to v jeho silách a schopnostiach, nad tým mám vážne pochybnosti. Ale prajem Amerike, aby si naozaj zvolila dobrého prezidenta a v krajine zavládol pokoj.

Pavel Ľupták (Národná koalícia)

Americké voľby sú budúci tyždeň, doslova celý svet sleduje, ako to dopadne. Podľa môjho názoru, situácia v USA smeruje podľa niektorých analytikov doslova k občianskej vojne. Je to taká rarita vo svete, že tu vládol štyri roky prezident vysokého veku s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré brzdili celý štát.

Tento človek mal aj tzv. tlačidlo na tom jadrovom kufríku, čiže bola legitímna otázka, kto vlastne miesto pána Bidena riadi USA. No a podľa nálad USA, by sa teraz miska váh mala prevážiť na stranu Donalda Trumpa, pretože Kamala Harrisová nie je ten správny vodca, ktorý by vedel zjednotiť Spojené štáty americké.

Prezident Donald Trump je podnikateľ, je to významný oligarcha, Má už prezidentskú skúsenosť a podľa mňa to dopadne tak, že tesne vyhrá voľby Donald Trump. Mám pocit, že lepšie pre bezpečnosť vo svete by bolo, keby vyhral Donald Trump, minimálne aspoň pre bezpečnosť Európe.

Má záujmy, aby sa vysporiadali problémy hlavne na tom Blízkom východe, spor medzi Izraelom a ďalšími krajinami. A podľa jeho slov by vojna na Ukrajine mala byť ukončená v čo najkratšom čase. A možno to bude ukončené tak, že USA prestanú podporovať Zelenského, celá ťarcha by ostala na EÚ a tým pádom je tu šanca, že by špeciálna vojenská operácia došla k naplneniu svojho cieľa.

