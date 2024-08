Spartak Trnava sa nedočkal vytúženého gólu, Žilinčania sú naďalej nezdolaní (video)

Aj po zápasoch 4. kola slovenskej najvyššej futbalovej súťaže naďalej platí, že v dueloch FC Spartak Trnava ešte nepadol ani jeden gól. Zverenci Michala Gašparíka sa strelecky nepresadili v úvode sezóny proti AS Trenčín a Zemplínu Michalovce a v nedeľu túto dvojicu doplnil aj súboj proti MŠK Žilina.

Bezgólová remíza nie je prekvapenie aj vzhľadom na to, že na Štadióne Antona Malatinského videli diváci iba dve strely na bránku, obe v podaní domácich.

Vyrovnaný zápas

„Bol to vyrovnaný zápas. Na mužstve som však cítil, že aj napriek únave chce získať tri body. Chalani sa nepoddali. Niektorí, ktorí nabehali pred tromi dňami cez 14 kilometrov, dnes vydržali dokonca celý duel. Toto by mali ľudia oceniť. Neboli sme ani v ľahkej psychickej situácii. Mám však pocit, že sme urobili pre víťazstvo viac ako Žilina,“ povedal pre web Spartaka tréner Michal Gašparík, ktorého tím vo štvrtok neskoro večer vypadol v 3. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy s poľským druholigistom Wisla Krakov po strelách zo značky pokutového kopu.

Trnavčania odohrali vo všetkých súťažiach v aktuálnom ročníku už sedem duelov, no v štyroch z nich neskórovali ani raz. „V našej ofenzíve sa nič nedeje. Vždy sme hrali ligu po zápase v Európe a už aj z predchádzajúcich sezón poznáme, aké je to náročné. Napríklad dnes som chcel mať strelca Ďuriša na ihrisku celých 90 minút, ale keďže v strede týždňa hral, nebolo to možné. Som však pokojný, pretože viem, že keď budeme odpočinutejší, bude to lepšie. Šance si vypracovať vieme,“ povedal Gašparík.

Potom doplnil: „Tlak, pod ktorým sa nachádzame, je ok. Je prítomný od prvého dňa, keď som sem prišiel.“

Žilinčania hrali pomaly

Kouč hosťujúcich „šošonov“ Michal Ščasný po dueli priznal, že jeho tím mal v pláne využiť nahustený program súpera. Nakoniec z toho bola druhá remíza v treťom zápase sezóny. Naďalej platí, že Žilinčania ešte v novom ligovom ročníku neprehrali.

„Nevstúpili sme však do stretnutia dobre, nebolo tam z našej strany tempo, intenzita. Nič, čo by nám pomohlo a Trnavu dostalo tam, kam sme chceli. Hrali sme pomaly, prekáža mi, že sme neukázali to, čo v nás je. Veľa nepresných lôpt, v ofenzíve sme sa nepresadili. Striedania to oživili, no celkovo som z nášho výkonu sklamaný. Stratené body musíme znova vynahradiť v sobotu proti Trenčínu fanúšikom lepšou hrou i výsledkom,“ zhodnotil hosťujúci kouč pre oficiálny web Žiliny.

S predvedeným tímovým výkonom v Trnave nebol spokojný ani letný navrátilec do žilinského klubu Miroslav Káčer. Dvadsaťšesťročnému stredopoliarovi chýbala predovšetkým herná dynamika.

„Vidíme, že keď nerobíme veci naplno, tak nás to vyfacká. A to bol dnes kameň úrazu. Prišli sme bez toho, aby sme sa zrážali v súbojoch, aby sme šprintovali. Potom sa hrá v Trnave veľmi ťažko. Ukázali sme málo, aby sme bodovali naplno. Malo to jednoducho vyzerať inak od všetkých,“ uzavrel bývalý hráč českej Plzne aj Dunajskej Stredy.