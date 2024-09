Slovan po postupe do Ligy majstrov podľahol Žiline 0:5, tréner Weiss odmietol kritizovať svoje mužstvo (video)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali v nedeľňajšom zápase 6. kola najvyššej slovenskej súťaže na svojom trávniku s MŠK Žilina 0:5.

Vysokú prehru „belasí“ utrpeli iba štyri dni po potvrdení postupu do hlavnej fázy prestížnej Ligy majstrov. Aj napriek tomu tréner úradujúceho slovenského majstra Vladimír Weiss starší odmietol kritické hodnotenie výkonu svojich zverencov.

„Ťažko sa to hodnotí. Pred zápasom som chalanom povedal, že toto mužstvo potrebuje motiváciu. Bolo ňou neprehrať v lige zápas a my dostaneme 0:5… Prístup musí byť iný, 25 minút bolo v pohode, ale po góle Kaprálika sa zápas zlomil. Nejdem hádzať špinu na mužstvo, vo futbale sa to stáva. Musíme sa ospravedlniť fanúšikom,“ uviedol Weiss pre Voyo.

Kitka si sypal popol na hlavu

V podobnom duchu hodnotil výsledok na pozápasovej tlačovej konferencii aj asistent trénera Slovana Boris Kitka.

„Chcem sa jednoznačne postaviť za tím, za hráčov, za všetko, čo posledné tri mesiace dokázali. Bez ohľadu na dnešný zlý výkon a zlý zápas jedna prehra neznamená, že všetko robíte zle. Ak dnes niekto zlyhal, tak my, tréneri, ktorí sme po vypätí a možno najväčšom úspechu v kariérach nedokázali pripraviť mužstvo na posledný zápas v týždni,“ uviedol Kitka pre oficiálny web bratislavského klubu.

Tiež doplnil: „Úvodných 25-30 minút bolo z našej strany slušných, kontrolovali sme hru. Kaprálikov gól na 0:1 niečo možno zlomil.“

Kaprálik zlomil strelecké trápenie

Krídelník „šošonov“ Adrián Kaprálik nezlomil len duel na Tehelnom poli, ale aj svoje strelecké trápenie. Pre 22-ročného rodáka z Trstenej to bol prvý presný zásah po návrate do Žiliny.

„Veľmi nás teší, že sa nám opäť podarilo vyhrať na Slovane, o to viac, akým výsledkom. Ťažko sa verí pohľadu na tabuľu skóre, no ukázali sme našu kvalitu. Osobne som sa rozbiehal o čosi ťažšie, keďže som mal cez týždeň menšie problémy. Úvodný gól však pomohol aj mne a zápas som si potom naozaj užíval,“ zhodnotil futbalista, o ktorého mal v predchádzajúcich mesiacoch eminentný záujem práve Slovan.

Výsledok je pre Slovan krutý

Okrem Kaprálika sa v drese hostí strelecky presadili aj obranca Timotej Hranica, krídelník Dávid Ďuriš a dvomi gólmi sa blysol stredopoliar Mário Sauer.

„Rešpektujeme, že Slovan bol veľmi unavený, čo nášmu mladému a dravému mužstvu vyhovovalo. Upozorňovali sme chalanov, aby boli sebavedomí, pretože Slovan má aj v únave obrovskú kvalitu. Výsledok je pre Slovan veľmi krutý. Takto to ale je, my sa tešíme, pretože dnešok nás môže posunúť z pohľadu sebavedomia do ďalších zápasov, aby sme dokázali držať víťazné šnúry. Hráči odviedli skvelú robotu, k čomu im gratulujem, a súperovi želám všetko dobré,“ uviedol pre web MŠK Žilina kouč Michal Ščasný.

Slovan aj napriek ligovej i súťažnej prehre v aktuálnej sezóne ostal na čele tabuľky. Žilina poskočila na druhú priečku, pričom na „belasých“ stráca po šiestich odohraných dueloch jeden bod. Možnosť vyšvihnúť sa na priebežnú tretiu pozíciu nevyužil v nedeľu trnavský Spartak, ktorý iba remizoval doma s MFK Ružomberok 2:2.