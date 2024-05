Žilina si v pohárovej Európe nezahrá, ale DAC a Spartak áno, do baráže idú Michalovce

V záverečnom 10. kole nadstavbovej časti slovenskej najvyššej futbalovej súťaže si vybojovali miestenky do 2. predkola Európskej konferenčnej ligy 2024/2025 kluby z Dunajskej Streda a Trnavy.

DAC triumfoval v priamom súboji o účasť v pohárovej Európe nad Žilinou 3:2 a umiestnil sa na konečnej 2. priečke. Spartak na domácom ihrisku nadelil „päťku“ Podbrezovej a obsadil 3. miesto.

Trusa strelil čistý hetrik

Hrdinom klubu zo Žitného ostrova sa stal útočník Matej Trusa, ktorý v dočasnom domove „šošonov“ v Trenčíne dosiahol v priebehu dvadsiatich minút čistý hetrik a zatienil žilinského zakončovateľa Patrika Iľka, ktorý dosiahol „iba“ dva presné zásahy.

„Chcem sa poďakovať všetkým mojim hráčom, zápasu aj celej sezóne dali sto percent a výsledok sa dostavil. Zvládli náročný tlak a príkladne pracovali. Rovnako chcem poďakovať fanúšikom, sú našim dvanástym hráčom na trávniku, a samozrejme chcem poďakovať klubu, ktorý nám vytvoril skvelé podmienky. Dnes je to pre nás úžasný deň, ale myslíme už dopredu,“ povedal pre oficiálny web DAC tréner vicemajstra Xisco Muňoz.

Žilina obsadila nepopulárne 4. miesto, ktoré navyše znamená neúčasť v európskych pohárových súťažiach.

„V najdôležitejšom zápase sezóny moja prvá prehra pri tíme. Je to veľké sklamanie. V prvom polčase sme to mali v réžii, hostia nemali okrem jednej situácie nič vážne. Dostali sme sa do vedenia, ktoré sme ešte mohli navýšiť tesne pred prestávkou. Žiaľ, absolútne sme nezvládli začiatok druhého dejstva. Budeme sa musieť otrepať a ísť ďalej, ale nejaký čas to asi potrvá. V družstve vidím potenciál, je s čím pracovať. Nič iné nám teraz neostáva,“ zhodnotil tréner Žiliny Michal Ščasný.

Trnava zdemolovala Podbrezovú

Psychicky náročnú úlohu zvládli aj Trnavčania, ktorí doma potrebovali na potvrdenie zisku miestenky do Európy zvíťaziť nad Podbrezovou.

Po dvoch góloch ghanského legionára Kelvina Oforiho a po zásahoch Erika Daniela, Tomáša Poznara a po vlastnom góle Mateja Grešáka súpera z Horehronia doslova zdemolovali 5:0.

„Zápas sa mi hodnotí ľahúčko, chalani na to pod akým tlakom boli hrali výborne, podali výborný výkon, zaslúžia si absolutórium. Vyšla nám aj zostava, aj systém v ktorom sme hrali,“ povedal pre oficiálny web trnavského klubu Gašparík.

V ďalšom zápase skupiny o titul absolvoval víťaznú rozlúčku so sezónou majstrovský Slovan Bratislava.

Barseghjan najlepším strelcom

„Belasí“ vyhrali nad Ružomberkom jednoznačne 5:1. Jeden z gólov domácich zaznamenal krídelník Tigran Barseghjan, ktorý sa s 13 gólmi stal najlepším strelcom ročníka 2023/2024.

Rovnako 13 gólov má po záverečnom na konte aj kanonier Banskej Bystrice Róbert Polievka, no v prospech Arménca rozhodol počet asistencií, ktorých nazbieral Barseghjan 11, zatiaľ čo Polievka iba 8.

V skupine o udržanie sa zrak fanúšikov upieral na východ krajiny, kde Košice napokon v priamom súboji zvíťazili nad Michalovcami 2:0 a skončili so ziskom 27 bodov na 10. pozícii.

Rovnako 27 bodov nazbierali aj Zemplínčania, avšak pod vplyvom horších vzájomných zápasov s Košicami „spadli“ do baráže práve oni.

Michalovce proti Petržalke

„Dnešný zápas sme vyhrali hlavne emóciami. Som veľmi šťastný, že sme to zvládli. Mali sme svoje problémy, ale splnili sme zápasový plán. Nech ti to teraz chlapci užijú,“ zhodnotil pre web košického klubu tréner Gergely Geri, ktorý pred necelým týždňom nahradil odvolaného Jána Kozáka mladšieho.

„Som sklamaný. Išli sme sem sebavedomí. Nemyslím si, že dnes vyhral kvalitatívne lepší tím, ale ten efektívnejší. My sme svoje šance nedokázali premeniť. Ideme do baráže, chlapci sú v šatni po zápase zdeptaní, ale musíme sa psychicky opäť postaviť na nohy,“ povedal kouč Michaloviec František Straka. Jeho tím čaká už v utorok 21. mája úvodný barážový duel proti FC Petržalka.

V ďalších dueloch v skupine o udržanie remizovala Banská Bystrica so Skalicou 2:2 a rovnaký výsledok sa zrodil aj v Žiari nad Hronom, kde hostili vypadávajúce Zlaté Moravce futbalistov Trenčína.