Predseda ústavného súdu diskutoval s ombudsmanom o ochrane základných ľudských práv a slobôd

K efektívnym riešeniam pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti ochrany práv môže viesť vzájomná komunikácia, zhodli sa Ivan Fiačan a Róbert Dobrovodský.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ivan Fiačan, Róbert Dobrovodský
Zľava: Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan a verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský, Diana Černáková, koláž SITA Webnoviny
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR)Ivan Fiačan sa stretol s verejných ochrancom práv Róbertom Dobrovodským. Stretnutie sa uskutočnilo v sídle ústavného súdu v Košiciach. Ako z ÚS SR informovali, v odbornom dialógu sa predseda súdu s ombudsmanom venovali najmä téme ochrany základných ľudských práv a slobôd.

Zhodli sa na tom, že k efektívnym riešeniam pri odstraňovaní systémových nedostatkov v oblasti ochrany práv môže viesť vzájomná komunikácia.

„Spoločnou úlohou oboch inštitúcií je ochrana základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb. Vzájomná komunikácia a výmena názorov a skúseností prispieva k ochrane ústavnosti, budovaniu dôvery verejnosti v nezávislé inštitúcie demokratického právneho štátu a zvyšovaniu právnej istoty občanov,“ doplnili z ÚS SR.

Viac k osobe: Ivan FiačanRóbert Dobrovodský
Firmy a inštitúcie: Ústavný súd SR
Okruhy tém: Ombudsman Predseda Ústavného súdu SR Verejný ochranca práv základné ľudské práva
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk