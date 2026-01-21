Predseda ústavného súdu diskutoval s ombudsmanom o ochrane základných ľudských práv a slobôd

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR)Ivan Fiačan sa stretol s verejných ochrancom práv Róbertom Dobrovodským. Stretnutie sa uskutočnilo v sídle ústavného súdu v Košiciach. Ako z ÚS SR informovali, v odbornom dialógu sa predseda súdu s ombudsmanom venovali najmä téme ochrany základných ľudských práv a slobôd.
Zhodli sa na tom, že k efektívnym riešeniam pri odstraňovaní systémových nedostatkov v oblasti ochrany práv môže viesť vzájomná komunikácia.
Dobrovodský v prípade Lučanský poukázal na systémové nedostatky podmienok kolúznej väzby
„Spoločnou úlohou oboch inštitúcií je ochrana základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb. Vzájomná komunikácia a výmena názorov a skúseností prispieva k ochrane ústavnosti, budovaniu dôvery verejnosti v nezávislé inštitúcie demokratického právneho štátu a zvyšovaniu právnej istoty občanov,“ doplnili z ÚS SR.