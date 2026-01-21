Len USA ochránia ten „obrovský kus ľadu“. Trump však v Davose opäť vylúčil použitie vojenskej sily v Grónsku

Americký prezidentDonald Trump v prejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v stredu vyzval na okamžité rokovania o získaní Grónska, no zároveň zdôraznil, že Spojené štáty nepoužijú silu proti Dánsku, ktoré ostrov spravuje.
„Len Spojené štáty dokážu ochrániť túto obrovskú masu pevniny, tento obrovský kus ľadu,“ povedal Trump pred zaplneným publikom politických a podnikateľských lídrov vyhlásil. Zopakoval, že ostrov je strategicky nevyhnutný pre americkú národnú bezpečnosť, a dodal, že práve preto žiada obnovenie rokovaní o možnej akvizícii Grónska.
Môžu si vybrať
Dánsko má podľa neho na výber. „Môžete povedať áno a budeme veľmi vďační. Alebo môžete povedať nie a my si to zapamätáme. Silná a bezpečná Amerika znamená silné NATO,“ uviedol.
Trump zároveň odmietol, že by Spojené štáty uvažovali o vojenskom nátlaku na spojenca v NATO, hoci Dánsko označil za „nevďačné“.
Trump vyhlásil, že NATO by sa bez neho ocitlo na smetisku dejín
„Pravdepodobne nič nezískame, pokiaľ sa nerozhodnem použiť nadmernú silu, pri ktorej by sme boli, úprimne, nezastaviteľní, ale neurobím to,“ povedal prezident, ktorý si počas vystúpenia niekoľkokrát pomýlil Grónsko s Islandom, a dodal, že to bolo pravdepodobne najväčšie „vyhlásenie, aké som urobil“.
Neveria mu?
Napriek Trumpovým upokojeniam grónska vláda medzitým v stredu predstavila novú príručku pre obyvateľov ostrova, ktorá im radí, čo robiť v prípade krízy na jeho území.
Tento dokument je „poistkou“, povedal grónsky minister pre sebestačnosť Peter Borg na tlačovej konferencii v hlavnom meste Nuuk krátko po Trumpovom prejave o požiadavke na začatie okamžitých rokovaní. „Nepredpokladáme, že ju budeme musieť použiť,“ zdôraznil pred novinármi.