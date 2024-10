Tréner Žiliny nechcel vyťahovať na verejnosť príčiny straty bodov, košický kouč bol na hráčov „sprostý“

Líder najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MŠK Žilina si zo sobotňajšieho stretnutia proti Podbrezovej odniesol len bod po remíze 2:2.

Žilinčania stratili výhru v závere

„Šošoni“ sa síce udržali na 1. mieste, ale pred druhým Slovanom Bratislava so zápasom k dobru majú dvojbodový náskok.

„Mohol to byť zápas so šťastným koncom pre nás, keďže pár minút pred záverom sme otočili skóre. Žiaľ, nezvládli sme to uhrať do víťazného konca,“ mrzelo stredopoliara Mária Sauera, ktorý v 31. minúte vyrovnal na priebežných 1:1.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kým predtým sa Žilinčanom niekoľkokrát podarilo na konci zápasu vybojovať body, teraz okúsili na vlastnej koži, aké je to v závere stratiť ich.

„Boli stretnutia, kedy sme to v závere otočili, teraz sme naopak inkasovali. Na jednej strane sme sklamaní, ale na druhej musíme ísť ďalej. Beriem to na seba, je to moja chyba. V niektorých situáciách ale nemôžeme reagovať, ako sme reagovali,“ poznamenal na klubovom webe žilinský kouč Michal Ščasný.

Domáca prehra Dunajskej Stredy

Lodivod spod Dubňa nechcel byť konkrétnejší, keď hovoril o príčinách výsledkovo nevydareného zápasu.

„Vieme, v čom sme dnes zlyhali, ale nechcel by som to konkretizovať smerom na verejnosť. Vyriešime si to v šatni, aby sa to už nestávalo. Stratili sme body, no už v utorok to ideme odčiniť. Musíme byť však lepšie pripravení, agresívnejší a koncentrovanejší,“ dodal Ščasný, ktorého zverencov čaká v utorok zápas v Ružomberku.

Favoritom „nekvitli ruže“ ani v ďalších sobotňajších zápasoch. Spomenutý Ružomberok prehral v Banskej Bystrici 1:2, Dunajská Streda zasa pred vlastným publikom podľahla Košiciam 1:3.

„Ako tréner som prvýkrát vyhral v Dunajskej Strede a je to krásny pocit. Do 30. minúty sme hrali presne to, čo chceme hrať. Zvyšok zápasu bol z mentálneho aj fyzického dôvodu horší. Stiahli sme sa a stratili sme sebavedomie. Gól do šatne na 2:1 vo mne prebudil ‚divočáka‘. V kabíne som bol cez polčas sprostý a za to som sa aj ospravedlnil. Nechcel som, aby sme sa báli vyhrať. Nakoniec sme sa aj so šťastím ubránili,“ vyhlásil košický tréner Roman Skuhravý podľa webu DAC.