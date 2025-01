Tréner Weiss chce od hráčov proti Stuttgartu taký výkon, aby na konci zápasu ľudia tlieskali

Po najkratšej zimnej príprave – sústredení v Katare a dvoch prípravných zápasoch proti domácim tímom s víťaznou pointou (2:1 a 3:1) čaká na futbalistov ŠK Slovan Bratislava najskorší začiatok jarnej časti v histórii.

Dôvod je prozaický – pokračovanie hlavnej fázy Ligy majstrov a hneď skraja utorkový súboj proti VfB Stuttgart.

Slovanu patrí v 36-člennom pelotóne LM až 35. priečka a na prvé body stále čaká. Stuttgart je dvadsiaty šiesty so 7 bodmi.

Bez Kucku a Ignatenka

Slovan vybehne o 21.00 h proti Stuttgartu pred vypredaným Tehelným poľom, ale nie v najsilnejšej zostave. Zranenia a choroby však odjakživa patria k futbalu.

„Chýbajú nám Juraj Kucka a Danylo Ignatenko, ktorý stále nie je vyliečený. Vracia sa Tigran Barseghjan, ale nie je pripravený na základnú zostavu. Futbal je aj o absenciách, s tým musíte počítať, súperovi tiež nejakí hráči chýbajú. Na ihrisko vybehne v našom drese jedenásť oduševnených futbalistov, ktorí budú od začiatku do konca behať s hosťami,“ uviedol tréner Vladimír Weiss st., cituje ho denník Šport.

„Máme hráčov, ktorí môžu rozhodnúť. Verím, že tak to aj bude. Musíme hrať tak, aby nás ľudia odprevadili s potleskom a odchádzali s pocitom, že hráči spravili maximum,“ doplnil Weiss st.

Barseghjan ako žolík?

Najlepší strelec a podľa mnohých aj najlepší hráč Slovana Armén Tigran Barseghjan si v decembrovom súboji na trávniku Atlética Madrid natrhol sval, liečil sa približne päť až šesť týždňov a pod dohľadom kondičných trénerov a fyzioterapeutov sa dal dokopy veľmi rýchlo.

„Sval sa mu výborne zrástol, ale kondične ešte nie je nachystaný na 90 minút. Vo väčšom zaťažení trénuje týždeň, s mužstvom naplno absolvuje tretí tréning. Fyzicky je síce fit, ale na celý zápas logicky nemôže byť pripravený,“ vysvetlil tréner „belasých“.

Weiss st. sa bližšie pristavil aj pri absencii Juraja Kucku, ktorý je podľa neho nenahraditeľný hráč v strede poľa. Tréner to o jednom z najstarších hráčov tímu zopakoval už niekoľkokrát.

„Už na jeseň som povedal, že vzhľadom na náš herný prejav je nenahraditeľný, no my ho musíme teraz nahradiť. Pre takéto prípady sme angažovali Danyla Ignatenka, ktorý je typologicky vhodný na to, aby zacelil miesto po Jurajovi, no takisto je zranený. Musíme to vymyslieť inak. Stred poľa sme prekopali a uvidíme, ako nám to vyjde. Nastúpime v zostave, pri ktorej môžeme plynule prejsť zo štvorčlennej obrany do trojčlennej a naopak. Pôjdeme na ihrisko jedenásti rovnako ako Stuttgart a dáme do toho všetko,“ doplnil skúsený 60-ročný tréner.

Sila v útoku

Skúsenosti s bundesligovým futbalom má rakúsky stopér Slovana Kevin Wimmer. V minulosti odohral v I. bundeslige 54 zápasov v tímoch 1. FC Kolín nad Rýnom a Hannover 96.

Ďalšie tri sezóny si odkrútil aj v druhej bundeslige, a tak veľmi dobre vie, čo ho dnes na Tehelnom poli čaká. Na tlačovej konferencii poukázal na veľkú individuálnu kvalitu dua útočníkov Deniz Undav – Ermedin Demirovič.

„Obaja sú vynikajúci, o ich sile je asi zbytočné rozprávať. Nebude to pre nás ľahké, ale my musíme v prvom rade hrať ako tím, spolu útočiť a spolu brániť. Keď sa nám to podarí, ani oni nezažijú jednoduchý večer na Tehelnom poli,“ uviedol Wimmer pre Šport.

Zápas proti VfB Stuttgart napíše bodku za domácim účinkovaním ŠK Slovan v LM 2024/2025. Nasledovať bude už len duel v Allianz Arene proti domácemu Bayernu Mníchov (29. 1.)