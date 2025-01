Liga majstrov UEFA: Boje o postup zo skupiny vrcholia

Najprestížnejšia futbalová klubová súťaž na svete – Liga majstrov UEFA sa hrá od aktuálneho ročníka novým systémom. Každý z 36 tímov, ktoré sa kvalifikovali do skupinovej fázy, odohrá v základnej časti celkovo 8 zápasov. Z toho 4 doma a 4 vonku, vždy s iným súperom. Po šiestich odohratých stretnutiach sa črtajú veľké prekvapenia. A to aj na úkor najväčších favoritov na celkový triumf.

Základná skupinová časť milionárskej súťaže má pred sebou posledné dve kolá, v ktorých sa hrá ešte o 6 bodov. Prvých osem tímov sa kvalifikuje priamo do osemfinále, ďalších osem tímov vzíde z baráže, v ktorej sa predstavia tímy na 9.-24. mieste po základnej časti. Pre tímy, ktoré skončia v základnej skupine na 25. – 36. mieste sa dobrodružstvo s názvom Liga majstrov pre ročník 2024/2025 končí.

V článku označíme najväčšie prekvapenia a sklamania doterajšieho priebehu ligy šampiónov, upozorníme na najzaujímavejšie zápasy posledných dvoch kôl základnej skupiny a uvedieme naše tipy na postupujúcich.

Slovan stále bez bodu

Slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava si postupom do Ligy majstrov splnil veľký sen a každý zápas si dokonale užíva. Napriek tomu, že v šiestich zápasoch nedokázal bodovať, hanbu si zatiaľ nespravil. Predovšetkým zápas s AC Milánom bol skutočne napínavý až do samého konca a pri troche šťastia mohli Belasí odchádzať aspoň s bodom. Posledné dva zápasy budú konfrontáciou medzi slovenským majstrom a nemeckými tímami. Na Tehelné pole zavíta 21. 1. Stuttgart a svoju tohtoročnú púť v pohárovej Európe ukončí bratislavský klub skutočne štýlovo – u jedného z najlepších tímov sveta, na štadióne Bayernu Mníchov.

VfB Stuttgart má stále o čo hrať. V doterajšom priebehu dokázal dvakrát vyhrať a raz remizovať. So siedmymi bodmi je aktuálne na 26. mieste, bod za Dynamom Záhreb, ktoré si drží zatiaľ poslednú postupovú miestenku do baráže o osemfinále. Nemci prídu na Slovensko s jednoznačným cieľom získať všetky tri body. Na druhej strane, Slovan má pravdepodobne poslednú šancu získať nejaký bodík a s tým aj zaujímavú finančnú prémiu do klubovej pokladnice. Favoritom je však jednoznačne Stuttgart, ktorému sa aj v domácej súťaži celkom darí, keď je po 17. kole na solídnom piatom mieste.

Úplne iným orieškom bude záverečné vystúpenie v Bavorsku. Bayern vedie Bundesligu so štvorbodovým náskokom pred druhým Leverkusenom. V Lige majstrov to však Bavorom zatiaľ nejde úplne podľa predstáv, keď sú so ziskom 12 bodov na 10. mieste. Pri pohľade do tabuľky však zistíme, že tímy na 3.-8. mieste majú len o bod viac a nakoľko hrá Bayern najskôr na pôde holandského Feyenoordu a následne doma so Slovanom, bolo by veľkým prekvapením, ak by sa nedostal do osemfinále priamo.

S veľkou pravdepodobnosťou niektorý z favoritov nepostúpi ani do baráže

Šesť úvodných kôl prinieslo viacero prekvapení. Z hľadiska aktuálnej tabuľky je zatiaľ veľkým sklamaním predovšetkým trio z najužšej skupiny papierových favoritov nielen na postup do osemfinále, ale aj na celkové víťazstvo. Majstri z ostatných dvoch sezón – Real Madrid a Manchester City dokázali získať len 9, resp. 8 bodov a od ich konca v Lige majstrov už po základnej skupine ich po šiestom kole delí len 2, resp. 1 bod. Ešte horšie je na tom ďalší super favorit PSG, ktorý dokázal v doterajšom priebehu získať len 7 bodov za dve výhry a jednu remízu.

V siedmom kole sa proti sebe v šlágri kola postavia práve The Citizens a PSG. V Paríži si môže domáci celok definitívne zavrieť dvere pred účasťou v baráži, čo by bola pre hráčov z metropoly Francúzka menšia športová tragédia. Vo veľkej kríze sú však aj hráči Manchestru City a ak by sme si mali tipnúť na jedného z TOP favoritov, ktorý sa nepredstaví vo vyraďovacej fáze, vsadili by sme práve na jedného z tejto dvojice. Obidvoch totiž nečaká nič jednoduché ani v poslednom kole. PSG cestuje do Stuttgartu a City privíta belgické Bruggy.

Príjemným prekvapením Aston Villa aj francúzske tímy

O tom, že sa hrá kvalitný futbal v Anglicku aj vo Francúzsku niet pochyb. Faktom však je, že na špici by sme čakali iné tímy ako Aston Villu, Stade Brest či LOSC Lille. Všetky tri tímy sa držia po šiestich odohratých zápasoch v prvej osmičke zaručujúcej priamy postup medzi 16 najlepších tímov Európy. Dokázali získať, rovnako ako ďalšie 3 kluby, 13 bodov a sú tak aktuálne bod nad nepostupovým 9. miestom.

Aston Villu v záverečných dvoch zápasov čaká najskôr vonku Monaco a následne doma škótsky Celtic. Ak bude predvádzať rovnako kvalitný futbal ako v doterajšom priebehu, postup do osemfinále priamo zo skupiny by si Angličania mohli vybojovať.

Vyzerá, že udržať sa v prvej osmičke by to mohli mať náročnejšie vyššie spomínané francúzske tímy. Stade Brest sa v siedmom kole stretne na neutrálnej pôde s ukrajinským Šachťarom. V poslednom kole privíta úradujúceho majstra Real Madrid, ktorý si, ak chce pomýšľať na postup, nemôže dovoliť žiadne zaváhanie a nepochybne postaví to najlepšie, čo v súčasnosti má.

O nič jednoduchšie to nebude mať ani Lille. Najskôr cestuje na trávnik zatiaľ stopercentného Liverpoolu a skupinovú časť zakončí doma zápasom proti Feyenoordu, ktorý sa bude snažiť udržať sa medzi šestnástkou, ktorá si zahrá baráž o postup do osemfinále.

Atraktívne príležitosti aj pre tipérov

Medzi divácky aj tipérsky najatraktívnejšie zápasy budú celkom určite patriť aj tieto 3 zápasy siedmeho kola:

PSG – Man City. Náš tip 1:1

Liverpool – LOSC Lille. Náš tip 2:0

Atletiko Madrid – Leverkusen. Náš tip 2:2

A tieto tri zápasy ôsmeho kola:

Bayern – Slovan Bratislava. Pre fanúšika slovenského futbalu derniéra s európskymi klubovými súťažami v sezóne 2024/2025. Bude zaujímavé sledovať, či sa Slovan rozlúči so vztýčenou hlavou alebo či si odnesie podobný náklad ako napríklad Dynamo Záhreb hneď v prvom kole, ktoré sa len o gól vyhlo „desiatke.“

Inter Miláno – AS Monaco. Náš tip 2:1

FC Barcelona – Atalanta Bergamo. Náš tip 3:2

Do osemfinále priamo Liverpool aj Bayern

Podľa vývoja v skupine to vyzerá mimoriadne atraktívny boj až do posledného zápasu v skupine. Myslíme si však, že viaceré tímy sa počas posledných dvoch kôl základnej časti v prvej osmičke vymenia a že priamo do osemfinále postúpi ešte niekoľko zvučnejších mien v porovnaní s tými, ktoré v nej figurujú po šiestom kole.

Náš tip na prvú osmičku po 8. kole základnej časti Ligy majstrov a tým aj na priamych postupujúcich do štvrťfinále:

FC Liverpool

FC Barcelona

Arsenal Londýn

Bayern Mníchov

Aston Villa

AC Miláno

Inter Miláno

Atlético Madrid

