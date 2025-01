Predstavujeme Stuttgart: Historicky úspešný klub, no pre Slovan priechodný protivník na prvé body v Lige majstrov - FOTO, VIDEO

Slovan Bratislava čaká predposledný, a v poradí siedmy, duel v Lige majstrov. Pôjde aj o posledný domáci duel v tejto súťaži v tomto ročníku. Doposiaľ „belasí“ nezískali ani bod a po šiestich prehrách im patrí predposledné 35. miesto s negatívnym skóre 5:21.

Bez bodu sú stále aj ďalšie dva kluby – švajčiarsky Young Boys Bern (YBB) a nemecké RB Lipsko. Najhoršie skóre má spomedzi týchto tímov Bern (3:22), preto okupuje úplný chvost tabuľky. Práve oni padli s aktuálnym súperom Slovana 1:5 na ich pôde.

Nemecký protivník VfB Stuttgart bodoval trikrát – boli to výhry s YBB i Juventusom a remíza so Spartou Praha. Okrem toho majú na konte aj tri prehry, keď neuspeli s Realom Madrid, Atalantou a Crvenou Zvezdou Belehrad. Klubu patrí 26. priečka so skóre 9:12. Od postupu ich delia dve miesta a jediný bod.

Už v utorok 21. januára od 21.00 h vypukne ďalší súboj Slovana v milionárskej súťaži. Najbližšie sa „belasí“ predstavia 29. januára v derniére s Ligou majstrov na pôde nemeckého giganta Bayernu Mníchov.

História klubu

VfB Stuttgart je klub s dlhou históriou. Jeho začiatky siahajú do druhej polovice 19. storočia. Oficiálne ho založili 9. septembra 1893.

Klub je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života mnohých ľudí v regióne, píše webstránku tímu. Je jednoznačne najväčším športovým klubom v Bádensku-Württembersku (tretia najväčšia spolková krajina v Nemecku, pozn.), takisto jedným z desiatich najväčších klubov v celej krajine.

Na konte má Stuttgart päť víťazstiev v nemeckej najvyššej súťaži, dva triumfy zaznamenal aj v druhej lige. Národný pohár ovládol rovnako v dvoch prípadoch, raz slávili úspech aj v tamojšom superpohári.

Na medzinárodnej sfére ovládol Európsku ligu v sezóne 1988/1989 a Pohár víťazov pohárov o deväť rokov neskôr. V Lige majstrov zašli futbalisti klubu s prezývkou „Die Roten“ (červení, pozn.) najďalej do osemfinále.

Klub sa pýši legendárnymi hráčmi, ako boli Robert Schlienz, bratia Försterovci alebo tzv. „Magisches Dreieck“ (Magické trio, pozn.) – Krassimir Balakov, Fredi Bobic a Giovane Elber, priblížil web Stuttgartu.

Moderný stánok

MHP Arena Stuttgart, kedysi známa aj ako Neckar-Stadion, má dlhú históriu, ktorá siaha až do roku 1929, píše klubový web.

Od svojho postavenia prešla mnohými zmenami a rekonštrukciami, až sa napokon v roku 2017 dostala do súčasného stavu, keď sa sfinalizovala strecha štadióna.

Aréna je hrdým domovom klubu, ale tiež aj miestom konania významných podujatí a koncertov. Kapacita je pre 60 058 divákov.

Lepšia formu u Nemcov

Favoritmi sú nepochybne futbalisti nemeckého družstva. Z posledných desiatich zápasov zvíťazil Stuttgart až v siedmich prípadoch, raz remizoval.

Prehral iba dvakrát, pred Vianocami doma neuspeli so St. Pauli 0:1 a koncom novembra na pôde Crvenej Zvezdy 1:5. Aktuálne ťahá klub trojzápasovú víťaznú šnúru.

Slovenský šampión má z rovnakého počtu duelov päť výhier, jednu remízu (s Košicami) a štyri prehry. Tri z nich boli v milionárskej súťaži – proti Dinamu Záhreb, AC Milánu a Atléticu Madrid. Ďalšia bola v Niké lige proti Žiline, keď „šošoni“ zvíťazili 2:1.

Kto si nezahrá?

Na oficiálnom klubovom webe má nemecký tím v A-tíme predstavených 31 hráčov. Z toho sú štyria brankári, desiati obrancovia, deviati stredopoliari a ôsmi útočníci.

Kouč Stuttgartu Sebastian Hoeneß môže počítať takmer s celý kádrom. Do diania však určite nezasiahnu štyria dlhodobo zranení hráči.

Za Slovan nenastúpia indisponovaní Juraj Kucka a Tigran Barsegjan. Ostatní hráči sú zdravotne v poriadku a sú pripravení nastúpiť na domácu derniéru so súťažou.

Po dvojmesačnej prestávke sa v decembri vrátil do zostavy aj Vladimír Weiss mladší. Premyslel si svoj odchod do dôchodku a opäť hráva ako kapitán „belasých“.

Výrazný rozdiel

Podľa analytického webu Transfermarkt je hodnota nemeckého celku vo výške 334,23 milióna eur. Káder slovenského majstra dokopy stojí podľa spomínaného portálu 29 milióna eur.

VfB Stuttgart je tak vyše 11-krát hodnotnejší klub. Ide o nepríjemného protivníka, ktorý ak chce pomýšľať na postup medzi najlepšiu 24-ku Ligy majstrov, tak nutne musí na Tehelnom poli zvíťaziť.