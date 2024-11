Taliansko so šancou na piaty titul. Proti bude vo finále Slovensko alebo Veľká Británia

Talianske tenistky sa po roku opäť prebojovali do finále Pohára Billie Jean Kingovej (PBJC).

Na finálovom turnaji v španielskej Málage si v úvodnom semifinále Talianky poradili s Poľkami 2:1 na zápasy, keď o všetkom rozhodla až záverečná štvorhra.

V nej dvojica Jasmine Paoliniová, Sara Erraniová zvíťazila nad poľským duom Katarzyna Kawová, Iga Swiateková 7:5, 7:5.

Celý zápas vrátane dvojhier trval takmer sedem a pol hodiny, kým Swiateková pridlhým volejom od základnej čiary „nepremenila“ súperkám mečbal.

Vlani finále nezvládli

Talianky sú štvornásobné šampiónky najprestížnejšej ženskej tímovej súťaže z rokov 2006, 2009, 2010 a 2013, keď ešte niesla názov Pohár federácie.

Vlani vo finále prehrali s Kanaďankami 0:2, tento rok sa postavia v stredajšom súboji o titul proti víťazovi duelu Slovensko – Veľká Británia. Ten odohrajú v utorok po 12.00 h.

Pôsobivý obrat

V úvodnej dvojhre si Lucia Bronzettiová poradila s Magdou Linettovou 6:4, 7:6 (3) a vybojovala prvý bod pre Taliansko.

Svetová dvojka Iga Swiateková sa ocitla v rovnakej situácii ako predtým proti Češkám, keď nastúpila do dvojhry za stavu 0:1, ale opäť to zvládla. V súboji jednotiek oboch tímov zdolala svetovú štvorku Jasmine Paoliniovú po dve a polhodinovom boji 3:6, 6:4, 6:4 a vyrovnala na 1:1.

Do rozhodujúcej štvorhry nastúpili na poľskej strane Swiateková a Kawová, ale nestačili na Paoliniovú s Erraniovou. Po prvom prehratom sete 5:7 v tom druhom viedli Poľky už 5:1, ale Talianky sériou šiestich víťazných gemov otočili na 7:5.

V rozhodujúcom dvanástom geme pri mečbale veteránka Erraniová pri druhom podaní zariskovala a poslala loptičku do hry netradične zdola. Swiateková síce s vypätím síl krátku loptu vrátila do hry, ale výmena aj celý zápas sa nakoniec skončili triumfom Talianska.

Tak to cítila

„Tak som to cítila, a preto som to aj urobila. Príliš som nad tým nepremýšľala. Odbojovali sme to a vyplatilo sa to. Reprezentovať Taliansko je stále pre mňa veľká česť a som veľmi vďačná kapitánke Garbinovej, že ma opäť vzala do tímu. Som hrdá, že som jeho súčasť,“ vravela Sara Erraniová po postupe do finále na webe podujatia billiejeankingcup.com.

Tridsaťsedemročná Erraniová je bývalá svetová jednotka vo štvorhre a trojnásobná šampiónka Pohára federácie z rokov 2009, 2010 a 2013.

Tento rok sa po boku Paoliniovej stala v Paríži olympijskou šampiónkou v deblovej súťaži. Jej deblový triumf v semifinále PBJC v Málage ju vyniesol na čelo historického rebríčka úspešnosti talianskych tenistiek v PBJC.

Dosiahla dvanáste víťazstvo vo štvorhre a v kombinácii s tými vo dvojhre dvadsiate ôsme, čím o jeden zápasový triumf prekonala Francescu Schiavoneovú.