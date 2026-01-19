Bohatstvo miliardárov láme rekordy, Oxfam varuje pred nebezpečnou koncentráciou moci

Spoločné bohatstvo miliardárov na celom svete dosiahlo vlani rekordnú úroveň. Uviedla to v pondelok charitatívna organizácia Oxfam, ktorá zároveň varovala pred „mimoriadne nebezpečnými“ politickými dôsledkami rastúcej nerovnosti v čase, keď sa globálne elity schádzajú na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.
Podľa správy, ktorú Oxfam tradične zverejňuje pred začiatkom fóra, majetok najbohatších výrazne podporili najmä politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. V prvom roku jeho druhého funkčného obdobia sa bohatstvo ultrabohatých zvýšilo o 16,2 percenta na 18,3 bilióna dolárov.
Úžitok najbohatším
„Kroky Trumpovej administratívy vrátane presadzovania deregulácie a oslabovania dohôd o zvyšovaní korporátnych daní priniesli úžitok najbohatším ľuďom na celom svete,“ uviedlo združenie 21 nezávislých mimovládnych organizácií Oxfam.
Podľa organizácie má svet po prvý raz viac než tritisíc miliardárov. Najbohatšia dvanástka na čele so šéfom spoločností Tesla a SpaceX Elonom Muskom vlastní viac majetku než najchudobnejšia polovica ľudstva, teda viac než štyri miliardy ľudí.
Najväčšia delegácia
Oxfam upozornil, že rastúce bohatstvo sa čoraz častejšie premieňa na politickú moc. Poukázal najmä na nákupy médií zo strany miliardárov, ako je prevzatie platformy X Elonom Muskom či kúpa denníka The Washington Post zakladateľom Amazonu Jeffom Bezosom.
„Rastúca priepasť medzi bohatými a zvyškom spoločnosti zároveň vytvára politický deficit, ktorý je mimoriadne nebezpečný a neudržateľný,“ uviedol výkonný riaditeľ Oxfamu Amitabh Behar.
Donald Trump sa má na konferencii v Davose zúčastniť s jednou z najväčších amerických delegácií v histórii podujatia. Očakáva sa, že výrazne ovplyvní program fóra, ktoré sa oficiálne nesie pod heslom „Duch dialógu“.