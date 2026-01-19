Z mušlí na džínsy: Odpad z mora mení módny priemysel a rieši problém, o ktorom sa mlčí

Vyhodené lastúry mušlí, považované roky za bezcenný odpad, sa totiž môžu stať prekvapivým riešením jedného z najproblematickejších procesov v textilnom priemysle – pieskovania denimu.
A nejde len o ekologickú kuriozitu. Tento nápad má potenciál zmeniť spôsob, akým sa vyrábajú „opotrebované“ džínsy, znížiť zdravotné riziká pre pracovníkov a zároveň odľahčiť preťažené skládky.
Prečo sú lastúry mušlí problémom?
Priemysel s morskými plodmi produkuje každoročne tony lastúr mušlí. Hoci ide o organický materiál, realita je menej romantická. Na skládkach sa tieto škrupiny rozkladajú veľmi pomaly, zapáchajú a zaberajú miesto. Recyklácia je komplikovaná a často finančne nevýhodná, preto väčšina odpadu končí tam, kde ho nikto nechce.
Vedci si preto položili jednoduchú otázku: Dá sa tento „nechcený“ materiál využiť zmysluplne inde?
Pieskovanie džínsov: pekný vzhľad, temná minulosť
Aby džínsy získali obľúbený vyblednutý a mierne zničený vzhľad, prechádzajú v továrňach rôznymi úpravami. Jednou z najbežnejších je pieskovanie – proces, pri ktorom sa pod vysokým tlakom aplikuje abrazívny materiál na povrch látky.
Dlhé roky sa na tento účel používal obyčajný kremičitý piesok. Ten je síce lacný a účinný, no je v tom háčik. Obsahuje voľný oxid kremičitý, ktorý pri vdýchnutí spôsobuje silikózu – smrteľné ochorenie pľúc zamestnancov pracujúcich v textilných továrňach. Práve pieskovanie džínsov je spájané s tisíckami prípadov tejto choroby najmä v krajinách, kde sa bezpečnostné normy často obchádzajú.
Niektoré fabriky prešli na granátový piesok, ktorý je zdravotne menej rizikový. Problém? Je drahý a navyše ide o neobnoviteľný prírodný zdroj.
Nečakané riešenie zo Španielska
Práve tu vstupujú do hry vedci z Univerzity Baskicka. Výskumný tím vedený doktorom Juanom Luisom Osom a doktorkou Cristinou Peñovou sa rozhodol preskúmať, či by odpadové lastúry mušlí mohli nahradiť tradičné abrazívne materiály.
Ich postup bol prekvapivo jednoduchý, no precízny. Lastúry sa najprv dôkladne umyli, následne sterilizovali tepelným spracovaním. Potom ich vedci pomleli v mlyne a preosiali, aby získali požadovanú zrnitosť. Výsledný materiál sa následne aplikoval na denim pomocou bežnej pieskovacej pištole so stlačeným vzduchom.
Udržateľná móda? Riešením môžu byť huby a paradajky
Výsledky, ktoré prekvapili aj odborníkov
Testovanie ukázalo, že drvina z mušľových lastúr je menej krehká než granátový piesok. To znamená, že sa pri pieskovaní menej rozpadá, vydrží dlhšie a na rovnaké množstvo džínsov jej stačí menej.
Okrem toho zanecháva látku vizuálne atraktívnu a – čo je pre nositeľa zásadné – mäkkú na dotyk. Práve pocit pohodlia je jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia dávajú prednosť „opracovaným“ džínsom.
Ďalším veľkým plusom je opätovné použitie. Mušľový „štrk“ sa dal po pieskovaní zbierať a znovu používať počas viacerých cyklov. Až keď sa častice rozpadli na príliš malé úlomky, prestali byť vhodné na ďalšie použitie. V tomto stave sa však dali omnoho jednoduchšie kompostovať než celé lastúry.
Viac než len móda
„Bola to rozsiahla práca a dosiahnutie týchto výsledkov nám trvalo nejaký čas, ale sme s výsledkom nadšení,“ uviedol doktor Juan Luis Osa. Podľa jeho slov výskum neukázal len riešenie pre denim, ale otvoril dvere aj ďalším možnostiam.
Drvina z lastúr mušlí by mohla slúžiť ako ekologický abrazívny materiál aj v iných odvetviach – napríklad pri čistení mechanických súčiastok, lodí či priemyselných zariadení. Tam všade sa dnes často používajú materiály s výraznou ekologickou stopou.
Na výskume spolupracovali aj odborníci z MIT, čo projektu dodalo medzinárodnú váhu. Výsledky boli nedávno publikované v prestížnom vedeckom časopise Journal of Cleaner Production, ktorý sa zameriava na udržateľnosť a ekologické inovácie.
Malý odpad, veľká zmena
Príbeh mušľových lastúr a džínsov ukazuje, že riešenia veľkých ekologických problémov sa často skrývajú v detailoch. To, čo dnes považujeme za bezcenný odpad, môže zajtra zmeniť celý priemysel.
Ak sa tento proces podarí zaviesť do praxe vo väčšom meradle, módny priemysel môže urobiť ďalší krok smerom k udržateľnosti – bez kompromisov v dizajne či kvalite. A možno si pri ďalšom pohľade na obľúbené džínsy spomenieme, že ich príbeh sa začal niekde pri mori, v nenápadnej lastúre mušle.