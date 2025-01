Talian Tedesco končí na lavičke reprezentácie Belgicka. Na jeho konci majú podiel aj Slováci - FOTO

Domenico Tedesco vydržal na lavičke belgickej futbalovej reprezentácie len necelé dva roky. V piatok 17. januára ho Belgická futbalová asociácia odvolala z funkcie.

Dôvodom na ukončenie spolupráce boli nepresvedčivé výsledky v roku 2024, na majstrovstvách Európy aj v Lige národov.

Prehrali so Slovákmi

Na kontinentálnom šampionáte Belgičania prehrali v E-skupine so Slovenskom 0:1 a potom aj keď postúpili do vyraďovacej časti, vypadli hneď v osemfinále s Francúzmi.

V A-divízie Ligy národov nazbierali v šiestich dueloch iba štyri body a v marci 2025 ich čaká baráž proti Ukrajincom o udržanie sa v najvyššej kategórii.

„Vždy som bol veľmi hrdý na to, že som koučom Red Devils, spolu sme dokázali veľké veci. Tento tím je stále na začiatku vývoja a v najbližších rokoch dosiahne senzačné výsledky. Prajem hráčom, zamestnancom asociácie aj fanúšikom len to najlepšie, to všetko z hĺbky svojho srdca,“ uviedol Tedesco.

Nelichotivá bilancia

V roku 2024 absolvoval belgický výber dovedna 14 duelov, zaznamenal v nich šesť prehier, štyri remízy a štyri víťazstvá. Zo súťažných zápasov mal bilanciu 2-2-6.

„Počas Eura ‚červení diabli‘, bohužiaľ, nesplnili očakávania. Rovnako tak aj v jeseni v Lige národov,“ uvádza sa vo vyhlásení národnej asociácie.

Talian Tedesco viedol Belgičanov od februára 2023, keď nahradil Španiela Roberta Martíneza. Predtým na klubovej úrovni pracoval pre nemecký tím RB Lipsko, ruský Spartak Moskva a v Nemecku aj pre Schalke a Aue.