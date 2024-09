Šutaj Eštok: Pozícia predsedu parlamentu patrí Hlasu a celá koalícia to akceptuje, termín hlasovania je na Dankovi (video)

Minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že všetky koaličné strany akceptovali, že pozícia predsedu parlamentu patrí Hlasu. Uviedol to na piatkovej tlačovej besede. Podľa neho je teraz potrebné nájsť vhodný termín na hlasovanie o novom šéfovi Národnej rady SR.

Na novinárske otázky, či toto hlasovanie bude zaradené na najbližšiu septembrovú schôdzu parlamentu, povedal, že je potrebné pýtať sa predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka na to, kedy bude pripravený hlasovať o tom. K prípadným výmenám na ministerských postoch, o ktorých sa hovorí v kuloároch, sa Šutaj Eštok jednoznačne nevyjadril. Dodal, že na to by bolo potrebné otvoriť koaličnú zmluvu, o čo ale jeho politický subjekt nemá záujem.

Post predsedu parlamentu sa uprázdnil po tom, ako sa bývalý predseda parlamentu a expredseda strany Hlas Peter Pellegrini stal prezidentom. Podľa koaličnej zmluvy táto pozícia prináleží Hlasu, o post ale dlhodobo prejavuje záujem aj predseda najmenšej koaličnej strany SNS Danko.