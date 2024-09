Raši je na čakačke. Dohoda na mene nového predsedu parlamentu ešte nepadla

Dohoda vo vládnej koalícii na mene nového predsedu parlamentu zatiaľ nie je. Pred rokovaním vlády to uviedol minister investícií Richard Raši (Hlas-SD), ktorý je jedným z adeptov na pozíciu šéfa Národnej rady SR.

„Som na čakačke,“ poznamenal. Na margo návrhov z dielne Slovenskej národnej strany, ktoré plánuje predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu, a z ktorých sa viaceré netýkajú rezortov spadajúcich pod SNS, Raši poukázal na úpravu týchto situácií obsiahnutú v koaličnej zmluve.

„Máme koaličnú zmluvu, ktorá je platná a má byť záväzná. Keď má vláda fungovať, musí sa dodržiavať, či z hľadiska postov, alebo predkladania zákonov,“ uviedol a zdôraznil, že chcú len dodržiavanie pravidiel. Postoj Hlasu je podľa Rašiho jednoznačný, nechcú nič iné, len to, čo je napísané v koaličnej zmluve.

Konštruktívny dialóg

Minister vnútra a predseda druhej najsilnejšej koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok zhodnotil vzťahy v koalícii ako dobré, zástupcovia koalície vždy podľa neho vedú konštruktívny dialóg. Koaličná rada by sa podľa neho mala v stredu venovať problematike konsolidácie verejných financií, ale aj postupu na septembrovej schôdzi parlamentu.

V rámci toho by podľa Šutaja Eštoka mali byť riešené aj personálne otázky. Na margo viacerých návrhov z dielne Slovenskej národnej strany (SNS), ktoré sa netýkajú ich rezortov, Šutaj Eštok ako aj Raši poznamenali, že to upravuje koaličná zmluva, a to tak, že ak predmetný poslanecký návrh nebol prediskutovaný so šéfom dotknutého rezortu, koaličné strany zaň nemusia hlasovať.

„Vedia to aj koaliční partneri, vie to aj pán predseda SNS Andrej Danko,“ vyjadril sa Šutaj Eštok. Doplnil, že tieto návrhy prejdú štandardnou parlamentnou debatou, poukázal, že ak pôjde o rozumné návrhy, nevidí dôvod nepodporiť ich. Predseda Hlasu ale akcentoval, že nevidí reálne podporu návrhov, ktoré budú vytvárať potrebu hľadať rozsiahle finančné zdroje.

Prázdny post predsedu parlamentu

Post predsedu parlamentu je prázdny od prezidentských volieb na jar tohto roka, keď sa prezidentom stal vtedajší predseda NR SR a expredseda Hlasu Peter Pellegrini. Kandidátom strany na túto pozíciu, ktorá jej prináleží na základe koaličnej zmluvy, je minister Raši, no o funkciu predsedu parlamentu prejavuje záujem aj predseda najmenšieho koaličného subjektu SNS Andrej Danko.

SNS plánuje predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu napríklad návrh, aby bolo prepitné osobitnou zložkou mzdy zamestnancov v gastre, ale predkladá aj návrh novely školského zákona, ktorým chce zakázať akúkoľvek propagáciu, šírenie či podporu myšlienok a názorov týkajúcich sa „netradičných sexuálnych orientácií a rodových identít“ na školách.