Opozícia musí koalícii čeliť spoločne, hnutie Slovensko vyzvalo PS na rokovania ohľadom voľby predsedu parlamentu (video)

Hnutie Slovensko vyzvalo hnutie Progresívne Slovensko (PS) na spoločné rokovania v súvislosti s voľbou predsedu Národnej rady (NR) SR. Informovalo o tom hnutie Slovensko po rokovaní Ústavnoprávneho výboru NR SR.

„PS navrhlo na Ústavnoprávnom výbore NR SR uznesenie, ktoré bolo o vyhlásení voľby predsedu NR SR. Toto uznesenie by však malo byť prednesené po spoločnom rokovaní celej opozície a voľba druhého najvyššieho ústavného činiteľa by mala spojiť opozíciu,“ uviedlo hnutie Slovensko s tým, že ponúka sprostredkovanie rokovaní celej opozície. „Aby to nebolo len o jednej opozičnej strane a jej dohodách so sebou samou,“ doplnilo hnutie.

Člen ústavnoprávneho výboru Rastislav Krátky (hnutie Slovensko) sa vyjadril, že poslanci PS používajú voľbu predsedu NR SR len na vlastné PR. „Je nutné ukázať spoluprácu celej opozície a čeliť spoločne katastrofálnym nomináciám vládnej koalície,“ uzavrel Krátky.