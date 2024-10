Súboj bratov Mbappéovcov sa neuskutoční. Mladší Ethan si pre zranenie nezahrá niekoľko týždňov (foto)

Duel bratov Ethana a Kyliana Mbappéovcov vo futbalovej Lige majstrov sa večer neuskutoční. Hoci starší a slávnejší Kylian zo španielskeho klubu Real Madrid laboroval v uplynulých dňoch zo svalovým zranením, nakoniec figuruje v nominácii na zápas na trávniku OSC Lille.

Jeho mladší brat Ethan obliekajúci si dres tohto severofrancúzskeho klubu však do stretnutia s určitosťou nezasiahne. Iba 17-ročný mladík utrpel zranenie stehenného svalu a čaká ho niekoľkotýždňová nútená absencia.

Emocionálne veľmi náročné

Tréner Lille Bruno Génésio priznal, že Ethan Mbappé nie je fit.

„Bol by to preňho výnimočný zápas. Nemyslím, že je veľa bratov, ktorí hrali proti sebe v Lige majstrov. Od chvíle, ako sa zranil, som s ním nehovoril, a nechcem s ním hovoriť hneď, pretože viem, v akom stave môže byť. Uvidím sa s ním po zápase, pretože viem, že to bude pre neho a jeho rodinu emocionálne veľmi náročné. Ale je to mladý hráč, ktorý napreduje a som si istý, že bude mať ďalšie príležitosti zažiť takúto udalosť,“ povedal skúsený 58-ročný kormidelník.

Opustili Paríž

Obaja bratia Mbappéovci opustili toto leto Paríž Saint-Germain. Zatiaľ čo Kylian odišiel do Španielska, Ethan zostal vo Francúzsku a podpísal trojročnú zmluvu s Lille.

„Môj sen o stretnutí s bratom v Lige majstrov sa síce vzdialil, ale nestratí sa,“ napísal Ethan Mbappé na svojom sociálnej sieti.