Real Madrid musí zvládnuť mestské derby zrejme bez Mbappého. Kráľovský klub sa možno vráti k systému z minulej sezóny (foto)

Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé si na svoj premiérový „veľký zápas“ v španielskej La Lige od prestupu do Realu Madrid pravdepodobne bude musieť ešte nejaký čas počkať.

„Biely balet“ sa od 21.00 h predstaví na trávniku mestského konkurenta Atlética Madrid, ale v ofenzíve to zrejme bude musieť zvládnuť bez Francúza, ktorý v doterajších deviatich súťažných dueloch za „Los Blancos“ strelil sedem gólov.

Dve možnosti

Francúzsky zakončovateľ bude mimo bližšie nešpecifikované obdobie po tom, ako utrpel zranenie stehenného svalu v stretnutí proti Deportivu Alavés (3:2). Pôvodne sa zdalo, že jeho striedanie bolo len preventívne, no vyšetrenie ukázali rozsiahlejší problém.

Pred trénerom Carlom Ancelottim tak stojí dilema. Buď zachová útočný „trojzubec“ a Mbappého prípadnú neúčasť vyrieši nasadením brazílskeho mladíka Endricka alebo sa vráti k častému systému z minulej sezóny, keď sa vpredu voľne pohybovali Vinícius Júnior s Rodrygom a za nimi hrala štvorčlenná záložná formácia.

To by znamenalo, že popri Federicovi Valverdem, Aurélienovi Tchouaménim a Judeovi Bellinghamovi by mohol nastúpiť Luka Modrič, Arda Güler alebo čerstvo vyliečený Eduardo Camavinga.

Rivali ich zdolali ako poslední

„Neviem, či Mbappé bude hrať alebo nie. Real však má viacero dobrých hráčov, na ktorých sa môže spoľahnúť. Ten, kto nastúpi, určite bude hrať dobre a bude chcieť vyhrať rovnako ako my,“ vyhlásil brankár Atlética Jan Oblak.

Práve Atlético bolo v uplynulej sezóne jediným tímom, ktorý dokázal zdolať Real Madrid. Bolo to v 6. kole ročníka 2023/2024. Odvtedy Real Madrid neprehral v lige 39 duelov.

Napriek unikátnej sérii momentálne zaostáva v tabuľke aktuálnej sezóny za zatiaľ stopercentnou FC Barcelona o štyri body a prípadná ďalšia strata bodov na ihrisku Atlética by Realu mohla priniesť ďalšie komplikácie na ceste za obhajobou majstrovského titulu.