Striebornú Gajanovú teší, že medailu získala pred zrakom svojich rodičov. Tréner hovorí o takticky perfektnom výkone

Atlétka Gabriela Gajanová získala v stredu večer pre Slovensko siedmu medailu z kontinentálneho šampionátu v ére samostatnosti. Postarala sa o ňu na ME v Ríme, kde vo finálovom behu na 800 m žien finišovala druhá a získala striebro.

Dvadsaťštyriročnú rodáčku z Liptovského Mikuláša potešila skutočnosť, že svoj doteraz najväčší úspech dosiahla pred zrakom rodinných príslušníkov a kamarátov.

Najväčšiu radosť mala z prítomnosti otca

„Asi najviac som vďačná za ocina. Mala som tú celú rodinu, mamu, súrodencov, tety aj môjho priateľa. Ocino ma však doviedol k atletike, on najviac prežíval celú moju cestu. Som neskutočne šťastná, že dnešné finále videl na vlastné oči,“ povedala slovenská medailistka pre špecializovaný web atletika.sk.

Nad sily zverenky švajčiarskeho trénera Louisa Heyera bola iba favorizovaná Britka Keely Hodgkinsonová, ktorá dobehla pred Slovenkou iba o 13 stotín sekundy. Gabriela Gajanová si vybojovala striebro v sezónnom maxime 1:58,79 min, jej osobný rekord je iba o jedinú stotinu lepší.

„Vždy som snívala, že raz získam medailu na seniorskom vrcholnom podujatí. Dnes prišiel ten deň. Vidím svojich rodičov a priateľov so slovenskou vlajkou na tribúne a nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo. Zapísala som sa do histórie slovenskej atletiky. Stále som z toho v šoku. Musím vysloviť obrovskú vďaku svojmu trénerovi, ktorý ma skvelo pripravil na preteky.“

Na dosah mala aj Keely

Gajanová v Ríme zvládla finálovú „osemstovku“ po taktickej stránke bravúrne. Zo vstupnej štvrtej dráhy, v reále tretej od vnútorného okraja, Slovenka začala na šiestej pozícii. Na tej bola aj po úvodnom okruhu, a to s medzičasom 59,17. Postupne sa prepracovala na štvrtú pozíciu. Vo finiši obehla ďalšie dve súperky a opticky dokonca tlačila aj na líderku Hodgkinsonovú.

„Taktika bola, aby som sa držala v kontakte, ale neplašila sa. Na začiatku som si mala šetriť sily, zbytočne nemeniť tempo, predviesť plynulý beh s rýchlym záverom. Na méte 600 som už chcela byť za čelom, aby som mala možnosť bojovať o medaily,“ povedala Gajanová a doplnila: „S trénerom sme sa dohodli, že pri zbiehaní sa nebudem tlačiť úplne dopredu- Čakali sme však, že sa bude bežať rýchlejšie, a nechcela som to zo začiatku prepáliť. Keď som už mala dobrú pozíciu, snažila som sa ju držať a byť v pretekoch stále prítomná, bojovať. Keď som na posledných metroch videla, že mám na dosah aj Keely, tak som sa ju snažila dobehnúť, ale bolo neskoro. Asi som mala pred ňou príliš veľký rešpekt, je to predsa len veľmi skúsená pretekárka. Napriek tomu mám zo striebra neskutočnú radosť, beriem ho všetkými desiatimi.“

Siedma medaila pre Slovensko

V ére samostatnosti získala Gajanová pre Slovensko siedmu medailu, piatu striebornú. Zlato získal v roku 2010 kladivár Libor Charfreitag, striebro brali dvakrát kladivárka Martina Hrašnová (2012 a 2024) aj chodec Matej Tóth na 50 km (2014 a 2018), bronz má v zbierke rovnako na 800 m Lucia Klocová.

„Hoci som o tom nikomu nahlas nehovorila, mojím prvým tohtoročným cieľom bola medaila z európskeho šampionátu. Druhým bude dobrý výkon na olympijských hrách. V Paríži ešte hlavou nie som, najskôr sa chcem potešiť, vychutnať si tento úspech a trochu sa aj zotaviť z toho, čo sa tu udialo,“ dodala Liptáčka s úsmevom.

Takticky perfektný výkon

Súťaže v osemstovke pod piatimi kruhmi V Paríži sa začnú 4. augusta. Tréner Louis Heyer vie, že za približne šesť týždňov je možné Gajanovej limity ešte o čosi posunúť vpred.

„Myslím si, že tam bude treba výkonnosť na úrovni 1:57. Mojou robotou je dostať zverenku na tých 1:57. Dnes však predviedla majstrovský kúsok. Takticky to bolo perfektné. Bola na správnej pozícii a v správnom okamihu urobila správny posun. Bolo to brilantné a som na ňu veľmi hrdý. Samozrejme, spätne si pri sledovaní záznamu finále môžeme hovoriť, že na dosah bolo aj zlato. Bolo by to však generálovanie po boji. Hlavný cieľ bola medaila. Vedeli sme, že na ňu má,“ zhodnotil švajčiarsky kouč.